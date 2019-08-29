Vücutta alerji için hangi bölüme gidilir?
Bağışıklık sisteminin zayıflaması ve direnç kaybı, alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Son zamanlarda bu durum fazlasıyla arttı ve 100 kişiden 7'si alerjiyle savaşıyor. Peki vücutta alerji neden oluşur? Vücuttaki alerji için hangi bölüme başvurulmalıdır? Hangi bölüm, vücuttaki alerjilere bakar? Hangi alerji, hangi bölümde tedavi edilir?29 Ağustos 2019 Perşembe 20:59
Değişen yaşam ve hayat düzeni yüzünden son zamanlarda alerjiler çoğalmış durumda. Alerjilerin birçok sebebi olabilir. En bilinen alerji nedenleri arasında polen ve toz en başta geliyor.
Bağışıklık sisteminin hassas olması, alerjilerin çoğalmasına sebebiyet veriyor. Beslenme düzeni ve sağlıklı bir yaşantı, alerjiden uzak durmanın ilk adımları olacaktır.
- Alerjen bir durumla karşılaştığınızda en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurmalısınız.
-Deri üzerinde bir reaksiyon var ise, dermatoloji bölümüne başvurulmalıdır.
-Göz ve çevresinde bir reaksiyon belirdiyse, göz doktoruna gidilmelidir.
-Öksürük gibi bir tepkime için göğüs hastalıkları cerrahisine başvurulmalıdır.
Alerjik reaksiyonu anlamak hiç de zor değildir. Deri üzeinde iltihap, kaşıntı ve tahrişe neden olur. Belirtiler ve semptomlar alerjen tipine bağlıdır. Genellikle bağırsakta, deride, sinüslerde, hava yollarında, gözlerde ve burun pasajlarında görülürler.
Deriden ayrı olarak da, farklı alerjenlerin soğuk algınlığı gibi belirtileride oluşabilir. İşte bazı alerjen sebepler...
- Sedef, egzama
- Ot ve ağaç polenleri
- Mantar veya küf sporları
- Anemi hastalığı
- Tiroit bezi sorunları
- Karaciğer hastalıkları
- Kullanılan ilaçlar
- Ciltte gelişen enfeksiyonlar
- Çeşitli gıdalar
- Yapay reçineler, lastik, nikel gibi ürünler
- Tahtakurusu ısırığı
- Cilt kuruluğu
- Böbrek hastalıkları
- Gebelik
- Çölyak hastalığı
- Huzursuz bacak sendromu
- Kurdeşen
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