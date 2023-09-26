''Vücut ağrıları kulak ardı edilmemeli, tümör olabiliyor''

Ortopedik tümörün kendini şişlik ise ağrı şeklinde gösterdiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Önce, “Bu iki özelliği kulak ardı etmemek lazım. O yüzden geç kalınırsa sadece cerrahi olarak halledilecek bir işlem yerine kemotarapi, radyoterapi ve cerrahi gibi bir noktaya gelip o ilk baştaki ameliyat kadar iyi bir sonuç da alınamabili” dedi.

Elazığ’da özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Önce, ortopedik tümörler hakkında bilgi verdi. Özellikle vücut ağrılarının kulak ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Gökhan Önce, önemli açıklamalarda bulundu. Ortopedik tümörlerin kemik veyahut yumuşak dokuda çıktığını belirten Op. Dr. Önce, ''Kemiğin tümörleri iyi veya kötü huylu olabiliyor, yumuşak doku dediğimiz, kaslar, tendonlar ve yerine göre kemik tümörlerine giren kıkırdaklar gibi tümörler olabiliyor. Çok iyi huylu, çok basit yıllarca hiçbir şey yapmazsanız bile hiçbir şey olmayacak tipler olduğu gibi teşhis edildiği anda belki ameliyata geç bile kalan durumlar da olabiliyor. Bunun için uyanık olmak için gerekli. Bu tümörler kendilerini iki şekilde gösterir. Birincisi, şişlik ikincisi ise ağrı şeklinde gösterir” dedi.



''Geç kalınırsa ameliyat ile fayda etmeyebilir''

Geç kalındığı taktirde ameliyatın bile fayda vermediği vakalar olduğunu ifade eden Önce, ''Gece ağrıları, istirahat ağrıları oluyorsa ve ağrıların şiddeti artıyor, geçmiyorsa o zaman bu ağrıdan şüphelenmek lazım. Hemen gerekli ilgili merkezlere gidip bunun teşhisini ve tedavisinin yapılması gerekiyor. Buradaki en önemli detay kulak ardı etmemek lazım. Vücudun herhangi bir yerinde şişlik ve ağrı ile kendisini belli eder. Bu iki özelliği kulak ardı etmemek lazım. O yüzden geç kalınırsa sadece cerrahi bir işlemle halledilecek bir işlem yerine kemotarapi, radyoterapi ve cerrahi gibi bir noktaya gelip o ilk baştaki ameliyat kadar iyi bir sonuç da alamayabilir” diye konuştu.