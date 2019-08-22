Vücudunuzu green juice ile arındırın

Fazla paketli gıda yemenin en kötü yanı da vücudumuzda bıraktığı hasar ve izler. Sindirim sistemimizden, kanımıza kadar işliyor. Bundan kurtulmak için de çaba sarf etmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz?

Örneğin; detoks sularıyla vücudumuzu arındırabiliriz.

Juicing ne işe yarar?

Sebze\meyve suları vücudumuzdaki ağır metalleri de atabilecek bir güce sahip. Bunun için detoksa uymanız ve arınmanız tamamlanana kadar bu kimyevi şeylerden uzak durmalısınız. Bu sular vücudunuzdaki mikrop, sivilce ve bakterileri atmanızı sağlar ve cildinize tazelik kazandırır. Gözeneklerinizi açar. Cilt yağ oranınızı dengeler.

Birazdan yapacağımız green juice, aç karna içileceği için vücüdun onu işlemesine yardımcı bir içecek. Saf ve çiğneme gereksinimi duymadığınız için mideniz zarar görmeyecek, yorulmayacak. Yarı katı halde olduğu için tokluk hissi verecek.

Juicingin görevi; midenize indikten sonra orada işlenip, mideniz dahil bütün vücudunuzdaki organlara işlemeye çalışır. Sıvı olduğu için kana çabuk karışır. Kanınızın temizlenmesini, ardından da diğer organların temizlenmesini sağlar.

Juicing ne zaman yapılır?

İstediğiniz zaman yapabilirsiniz belli bir zamanı yok. Ama eğer detoksa girip 3 gün sadece sıvı alımı yapacağım diyorsanız doktorunuza danışmanızı tavsiye ederim. Gününüze sabah kahvaltısı ya da bir ara öğün olarak eklemenizde bir sakınca olmayacaktır.

Juicing nedir, nasıl yapılır?

Juicing, sebzelerin ve tatlandırıcı bir meyvenin yardımıyla hazırlanan bol vitaminli içecektir. Çok vitamin almanın bir başka yoludur. Çünkü, 1 günde aşağıdaki sebzelerin hepsini tüketmek güç olabilir fakat sularını tüketerek bütün vitaminlerini almanız kolaylaşır. Bu sayede mikroplarınızdan kurtulursunuz.

Green juice tarifi

1 tutam ıspanak

1 demet maydanoz

1 salatalık

1 bağ roka

1 havuç

1 limon

1 elma

zencefil

2 sap kereviz

Bu malzemelerin hepsini katı meyve sıkacağından geçirip taze bir şekilde tüketin. İlk zamanlar baş ağrısı yapacaktır bu normal bir durum vücudunuz atıklardan kurtulduğu için güçlük çekecektir. Sivilce çıkması da normal çünkü deri altında biriken toksikleri bu sayede atar ve kurtulur. İlerleyen zamanlarda bir sorununuz ya da iziniz kalmaz.

Bu sular evde sıktığımız meyve sularıyla bir değil. İkisi arasındaki farkı karıştırmamak gerekir. Hatta saf sıkılan sadece meyveden oluşan suların bazı yönleriyle zararı vardır. Evde yapılan meyve suları neden zararlıdır?'' yazımda bunun sebeplerini öğrenebilirsiniz.