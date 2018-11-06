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Vücudunuzu bu tarifle ağır metalden arındırın!

Vücutta bazen biriken ağır cıva ve metaller bazı sağlık problemlere yol açar. Bu tarifle bu sıkıntılardan kurtulabilirsiniz.

06 Kasım 2018 Salı 22:52
Vücudunuzu bu tarifle ağır metalden arındırın!

Vücudunuzda biriken cıva gibi ağır metaller, kanser, kalp hastalığı, beyinde hasar, duygusal sorunlar, böbrek hastalığı, akciğer hastalığı ve kemiklerin zayıflaması dahil ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kişniş, ağır metallerin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur.

Kişniş potasyum, kalsiyum, manganez, demir ve hatta magnezyum gibi birçok mineral içerir. Kişnişte, aynı zamanda yüksek miktarda A vitamini ve K vitamini bulunur. Kanıtlanmış bir antiseptik, anti-fungal ve anti-inflamatuardır.

Vücutta zamanla biriken ve ciddi hastalıklara neden olabilen ağır metallerin atılmasını sağlamak için kişnişle doğal bir detoks içeceği hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

1/2 bardak doğranmış taze kişniş
1/2 bardak doğal elma suyu
1/2 bardak su
1 çay kaşığı buğday çimi tozu

Tüm malzemeleri bir blendera koyun ve sıvı bir içecek haline gelene kadar karıştırın. Günlük tüketin.

Kişniş uçucu yağını kullanmak da, ağır metallerin temizlemesine yardımcı olabilir. Toksinleri vücudunuzdan idrar yoluyla çıkarır. Bir bardak suya bir damla kişniş yağı ekleyerek düzenli olarak içebilirsiniz.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 22:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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