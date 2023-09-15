Vücudunuzdaki zehri bir gecede atın! İlaç bile bu görev için uygun değil: İçinde zehirli toksin resmen yok oldu

Vücudumuzda bulunan zehirli sıvılar lenf ve kan dolaşım sistemi tarafından gün içerisinde temizlenerek zararsız hale getirilir, fakat oturarak çalışan insanlar gibi hareketsiz yaşam tarzı olanların bacaklarında, alt bacak ve ayak bileklerinde sıvı birikir.

Ayak detoks pedleri ile olumsuz sonuçları yok edebilir, daha az yorgunluk, daha az eklem ağrısı, daha az baş ağrısı yaşamanız çok kolaydır. Bu detoks pedlerini satın alabilir ya da evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Ayaktan Zehirli Sıvıları Atan Doğal Ped

Evde Ayak Detoks pedi nasıl hazırlanır?

Gerekli malzemeler:

Soğan

Sarımsak

Yapışkanlı gazlı bez

Çorap

Vücudunuzdaki Zehri Bir Gecede Atın!

Orta boy soğanı ve 2-3 diş sarımsağı ince ince keserek iyice doğrayın.

Homojen bir karışım elde edecek kadar ince doğramaya özen gösterin.

2 Bardak suyu kaynamaya bırakın, su ılıklaşınca içine soğan ve sarımsağı ekleyin 10 dakika boyunca kaynamaya bırakın.

Suyun 20 dakika soğumasını bekleyin, vücudunuzu yakmayacak kadar ılıklaşınca kendinden yapışkanlı gazlı bezin ortasına bu karışımı sürün. (Fazla ıslattığınız zaman elinizle sıkın ve fazla sıvıyı dışarı atın)

Yapışkan kısmını ıslatmamaya özen gösterin çünkü bunu ayağımıza yapıştıracağız.

Özellikle orta kısmını ayağımızın taban kısmına getirerek yapıştırın ve çorabınızı giyin.

Ertesi sabah pedi çıkarttığınızda rengi görünce şok olacaksınız.

Renk değişimi kişiden kişiye göre az ya da çok olarak değişir.

Rengin açık olması kan dolaşımınızın ve lenf sisteminizin güzel çalışması anlamına gelir.

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