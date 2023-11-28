Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler

Karbonatı yağ yakmak için kullanırken; alkol tüketmeyi bırakmanızı veya mümkün olduğunca azaltmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca spor yapmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor. İyi gelen şey

Karbonat ile Yağ Yakmak için Tarif

Yarım yemek kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 bardak maden suyu

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderda karıştırın ve her sabah aç karnına tüketin.

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Arzuladığınız kiloya ulaşana kadar kullanabilirsiniz. Limon suyu ile birlikte kullandığınızda kansere yakalanma riskini azaltırsınız. Her gün taze meyve ve sebze tüketirseniz ve en az 2 litre su içmeyi ihmal etmezseniz çok daha iyi sonuçlar alacaksınız.