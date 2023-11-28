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Kadın - Aile Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler
Kadın - Aile

Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler

Yeniakit Publisher
2023-11-28 20:39:00 - 2023-11-28 20:42:18
Vücudunuzdaki yağları karbonat ile yakın: Adeta tığ gibi...Bu karışım yağları yakıp yok ediyor! İşte iyi gelen şeyler

Karbonat birçok yemeğinizde yer almasının yanında, güzelliğinize de birçok fayda sağlayabilir. Hem ucuz, hem doğal hem de yan etkisi olmayan karbonatın yağ yakıcı etkilerini ortaya çıkarmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Onlarca güzellik ürününe para akıtmak, veya spor salonunda aylarınızı harcamak istemiyorsanız, bu yönteme bir şans verin deriz.

Karbonatı yağ yakmak için kullanırken; alkol tüketmeyi bırakmanızı veya mümkün olduğunca azaltmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca spor yapmayı da ihmal etmemeniz gerekiyor. İyi gelen şey

Karbonat ile Yağ Yakmak için Tarif

Yarım yemek kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı taze limon suyu

1 bardak maden suyu

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blenderda karıştırın ve her sabah aç karnına tüketin.
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Arzuladığınız kiloya ulaşana kadar kullanabilirsiniz. Limon suyu ile birlikte kullandığınızda kansere yakalanma riskini azaltırsınız. Her gün taze meyve ve sebze tüketirseniz ve en az 2 litre su içmeyi ihmal etmezseniz çok daha iyi sonuçlar alacaksınız.

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