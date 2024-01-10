Vücudunuz sinyal veriyor: Bu belirtilere dikkat ölüme bile sebep olabilir!
Vücudun susuz kaldığının sinyallerine dikkat! İnsan vücudunun yaklaşık %65’i sudan oluşmaktadır ve günlük ortalama olarak 3 litre su kaybeder. Vücut yeterince su almadığında Dehidrasyon meydana gelir. Peki dehidrasyon nedir? Dehidrasyon nedenleri nelerdir? Vücudun susuz kaldığını nasıl anlarız?
Vücudun susuz kaldığının sinyallerine dikkat! İnsan vücudunun yaklaşık %65’i sudan oluşmaktadır ve günlük ortalama olarak 3 litre su kaybeder. Vücut yeterince su almadığında Dehidrasyon meydana gelir. Peki dehidrasyon nedir? Dehidrasyon nedenleri nelerdir? Vücudun susuz kaldığını nasıl anlarız?
Dehidrasyon Nedir?
Vücutta olması gereken işlevleri yerine getirmek adına yeterli miktarda su ve sıvı mevcut olmadığında meydana gelen durumdur. Kaybedilen sıvıların yenilenmediğinde susuz kalınmış olur. Dehidrasyonun yanı sıra vücudun elektrolit dengesini düzenleyen sodyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller de dışarı atılır ve vücut elzem minerallerinden yoksun kalır.
Dehidrasyon Nedenleri Nelerdir?
Yeterli suyun alınmaması
İshal, kusma
Aşırı İdrara Çıkma
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Ateş
Aşırı sodyum alımı
Böbrek işlevlerin de bozukluk
Dehidrasyon da en fazla tehlikeli olan risk grupları kimler?
Bebekler ve çocuklar
Yaşlılar
Yanık yaralanması olan insanlar
Kronik hastalıklı kişiler
İdrar ve böbrek sorunları
Dışarıda çalışan ya da egzersiz yapan insanlar
Susuz kalan vücudun sinyalleri ;
Sindirim sistemi bozuklukları,
Zihinsel performansta bozulmalar ve yoğun baş ağrısı
İdrar renginin koyulaşması ve idrar yapma da zorlanma .
Bağırsak sıkışmaları
Kan hacmi azalır ve tansiyon düşer
Beden hareketlerinde azalma meydana gelir
Cilt , gaita ve akciğerler ile su kaybı devam ettiği için vücut kurur ve vücut sağlığı bozulur.
Uzun süreli Dehidrasyon sonrasında vücuttaki su miktarının yüzde 15-20 sinin kaybedilmesi, komaya ve hatta ölüme bile sebebiyet verir.
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