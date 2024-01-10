Vücudunuz sinyal veriyor: Bu belirtilere dikkat ölüme bile sebep olabilir!

Vücudun susuz kaldığının sinyallerine dikkat! İnsan vücudunun yaklaşık %65’i sudan oluşmaktadır ve günlük ortalama olarak 3 litre su kaybeder. Vücut yeterince su almadığında Dehidrasyon meydana gelir. Peki dehidrasyon nedir? Dehidrasyon nedenleri nelerdir? Vücudun susuz kaldığını nasıl anlarız?

Dehidrasyon Nedir?

Vücutta olması gereken işlevleri yerine getirmek adına yeterli miktarda su ve sıvı mevcut olmadığında meydana gelen durumdur. Kaybedilen sıvıların yenilenmediğinde susuz kalınmış olur. Dehidrasyonun yanı sıra vücudun elektrolit dengesini düzenleyen sodyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller de dışarı atılır ve vücut elzem minerallerinden yoksun kalır.

Dehidrasyon Nedenleri Nelerdir?

Yeterli suyun alınmaması

İshal, kusma

Aşırı İdrara Çıkma

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Ateş

Aşırı sodyum alımı

Böbrek işlevlerin de bozukluk

Dehidrasyon da en fazla tehlikeli olan risk grupları kimler?

Bebekler ve çocuklar

Yaşlılar

Yanık yaralanması olan insanlar

Kronik hastalıklı kişiler

İdrar ve böbrek sorunları

Dışarıda çalışan ya da egzersiz yapan insanlar

Susuz kalan vücudun sinyalleri ;

Sindirim sistemi bozuklukları,

Zihinsel performansta bozulmalar ve yoğun baş ağrısı

İdrar renginin koyulaşması ve idrar yapma da zorlanma .

Bağırsak sıkışmaları

Kan hacmi azalır ve tansiyon düşer

Beden hareketlerinde azalma meydana gelir

Cilt , gaita ve akciğerler ile su kaybı devam ettiği için vücut kurur ve vücut sağlığı bozulur.

Uzun süreli Dehidrasyon sonrasında vücuttaki su miktarının yüzde 15-20 sinin kaybedilmesi, komaya ve hatta ölüme bile sebebiyet verir.