Vücudunda yara ve yanık izleriyle hastaneye kaldırılan 1 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de vücudunda yara ve yanık izleriyle hastaneye kaldırılan ve tedavi altında olan 1 yaşındaki Suriyeli bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde anne ve babasıyla birlikte yaşayan 1 yaşındaki Hayat bebek, vücudunda yara ve yanık izleriyle Sancaktepe Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Çekmeköy'deki bir hastaneye sevk edilen bebeğin burada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bebeğe işkence yapıldığı şüphesi üzerine anne ve baba gözaltına alınırken, Hayat bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Hayat bebeğin yaklaşık 6 ay önce de benzer sebeplerle hastanede tedavi gördüğü ve bir süre Sosyal Hizmetler ekiplerince gözetim altına alındığı öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.