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Yerel Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı
Yerel

Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri’de durdurulan yolcu otobüsünde vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 09:35:00 -
Vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kadın şüphelinin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Zanlının seyahat ettiği yolcu otobüsünü tespit eden ekipler, Malatya kara yolundaki uygulama noktasında aracı durdurdu. Otobüste kimlik kontrolü yapan polis, şüpheli G.T’yi gözaltına aldı. G.T’nin üst aramasında vücuduna sarılı halde gizlenmiş 140 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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