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Vücudun kolajen üretmesine yardımcı olan 9 gıda

Kolejen insan bedeni için neden önemlidir? Kolejen üretiminin artması için neler yapılmalıdır?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
Vücudun kolajen üretmesine yardımcı olan 9 gıda

Kolajen ve yaşlanma arasındaki bağı az çok biliyorsunuzdur. Birçok kişi yaşlanma karşıtı olarak kolajen takviyesi kullanıyor. Peki, ama nedir bu kolajen?

Kolajen nedir?

Kolajen; cilde esnekliğini ve gerginliğini veren proteindir. Yaş ilerledikçe vücutta üretilen kolajen azalmaya başlar. Bu da kırışıkların oluşmasına sebep olur.

Takviye şart mı?

Yıllara meydan okuyabilen bir cilde sahip olmak isteyenler kolajen takviyesi ürünler tüketmeyi tercih ediyor. Ancak bunun yerine tamamen doğal olarak vücudun kolajen üretmesine yardımcı olabiliriz. Bunun yolu ise doğru gıdaları tüketmekten geçiyor.

Kolajen üretimini arttıran gıdalar nelerdir?

1. Kemik suyu

Büyük ya da küçükbaş hayvanların kemiklerini kaynatıp, bu suyu yemeklere eklemeniz sanıldığının aksine son derece faydalıdır. Kemik suyu; kalsiyum, magnezyum, fosfor ve kollajen bakımından son derece zengindir.

2. Tavuk

Yapılan bilimsel çalışmalar tavuk etinin kolajen proteinini arttırdığını kanıtlamıştır.

3. Balık

Uzmanlar, sağlıklı bir beden için haftada iki kez balık tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Balık içerdiği vitamin ve minareller sayesinde vücudun kolajen üretimine katkı sağlıyor.

4. Yumurta akı

Yıllara meydan okumak istiyorsanız; her sabah güne bir adet haşlanmış yumurta ile başlamalısınız. Yumurtanın özellikle akı, kolajen üretimine yardım eder.

5. Turunçgiller

Mandalina, portakal, greyfurt gibi C vitamini yönünden zengin olan meyveler kolajen üretiminin hızlanmasına destek olur.

6. Sarımsak

Kokusu nedeniyle burun kıvrılan sarımsak dünyadaki en etkili antioksidandır. Özellikle ülkemizde yetiştirilen sarımsaklar sağlık açısından son derece kıymetlidir. Seveni kadar sevmeyeni de bol olan sarımsak kolajenin azalmasına neden olan etkenleri ortadan kaldırır.

7. Fasulye

Kuru fasulye ve barbunya Anadolu mutfağının olmazsa olmazlarındandır. Fasulyeler de kolajen üretimine yardımcı olur.

8. Domates

Antioksidan ve likopen açısından zengin olan domates cildin yıllara meydan okumasına katı sağlar.

9. Kırmızı biber

İyi bir C vitamini kaynağı olan kırmızı biber, kolajen üretimini arttırır.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
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