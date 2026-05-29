Turgut Koç'tan kurultay itirafı: Oy pusulasının fotoğrafını at paraları kap

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Turgut Koç'tan kurultay itirafı: Oy pusulasının fotoğrafını at paraları kap

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada, iş insanı Turgut Koç'un etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler dikkat çekiyor. Tutuklu bulunduğu soruşturma dosyasında itirafçı olan Koç, kurultay sürecindeki delege pazarlıklarına dair çarpıcı iddialarda bulundu.

Turgut Koç, ifadesinde delegelerin kime oy verdiğini teyit etmek için izlenen yöntemi anlattı. Kurultay sırasında delegelerin oy pusulası, delege kartı ve kimliklerini yan yana getirerek fotoğraf çektiklerini belirten Koç, bu yöntemle "oy kontrolü" yapıldığını öne sürdü. Koç, Etimesgut'tan bir delegenin 20 bin TL talep ettiğini ve Özgür Özel'e destek vermesi şartıyla banka hesabı üzerinden 10 bin TL gönderdiğini iddia etti.

Belediye başkanlığı ve adaylık pazarlıkları

İfadelerinde üst düzey siyasi isimlerle kurduğu temaslara da yer veren Turgut Koç, şu iddiaları öne sürdü:

  • Belediye başkanlığı vaatleri: Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Özgür Özel'i desteklemesi için görüşme yapıldığını, bu süreçte Ekrem İmamoğlu'na bilgi verildiğini ve karşılığında adaylık sözü alındığını iddia etti.
  • İl başkanları ile görüşmeler: Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanlarının Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile görüştürüldüğünü belirten Koç, bu görüşmeler neticesinde Yalova Belediye Başkanlığı adaylığı konusunda pazarlık yapıldığını ve Mehmet Gürel'in bu süreçle aday gösterildiğini savundu.
  • Delege temasları: Kahramanmaraş ve Gaziantep özelinde bazı isimlerin delege trafiğini yönettiğini belirten Koç, Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun doğrudan Veli Ağbaba ile temas kurduğunu ifade etti.

Soruşturma dosyasına giren bu iddialar, kurultay sürecindeki siyasi kulislerin ve delege hareketliliğinin nasıl organize edildiğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi. Söz konusu isimlerin bu itiraflara ilişkin vereceği cevaplar bekleniyor.

