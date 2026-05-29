Avrupa sıcaktan kavruluyor: Mayısta tarihi rekor
Avrupa sıcaktan kavruluyor: Mayısta tarihi rekor

Avrupa sıcaktan kavruluyor: Mayısta tarihi rekor

Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, Portekiz’de mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırılmasına yol açtı. Fransa, İtalya ve İspanya’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle alarm durumuna geçilirken, Birleşmiş Milletler önümüzdeki yıllarda yeni sıcaklık rekorlarının görülebileceği uyarısında bulundu.

Avrupa genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, birçok ülkede günlük yaşamı olumsuz etkilerken Portekiz’de mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırılmasına neden oldu. Yetkililer kıta genelinde alarm seviyelerini yükseltirken, Birleşmiş Milletler (BM) ise küresel sıcaklıklara ilişkin yeni uyarıda bulundu.

Portekiz’in Mora kasabasında sıcaklık 40,3 dereceye ulaşarak ülke tarihinde kaydedilen en sıcak mayıs günü oldu. Önceki rekor, 2001 yılında ölçülen 40 dereceydi. Meteoroloji kurumları, sıcak hava dalgasının hafta sonu boyunca etkisini sürdüreceğini açıkladı.

Aşırı sıcaklar yalnızca Portekiz’i değil, Almanya, İspanya ve İsviçre’yi de etkiliyor. Fransa’da ise sıcaklıklar eğitim sistemini doğrudan etkilemeye başladı. Ülkenin güneyindeki bir ilkokulda sınıf sıcaklığının 53 dereceye ulaştığı belirtilirken okul geçici olarak kapatıldı.

17 BÖLGEDE TURUNCU ALARM

Sendikalar, sınıfların büyük bölümünde sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıktığını, öğretmenlerin yetersiz havalandırma nedeniyle kendi vantilatörlerini getirdiğini açıkladı. Paris dahil 17 bölgede turuncu alarm ilan edilirken, başkentte hava kirliliğini azaltmak amacıyla düşük emisyonlu araçlar dışında trafiğe sınırlama getirildi.

Sıcak hava spor organizasyonlarını da etkiledi. Paris’te düzenlenen Fransa Açık sırasında dünya bir numarası Jannik Sinner’ın maç sırasında halsizlik ve baş dönmesi yaşadığı bildirildi.

SICAKLIK REKORLARI SÜRECEK

İtalya’da Roma, Floransa ve Torino dahil birçok şehir için yılın ilk “kırmızı alarmı” ilan edildi. Yetkililer, 32 dereceyi aşan sıcaklıkların sağlıklı bireylerde bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, aşırı sıcakların temel nedenlerinden birinin “ısı kubbesi” adı verilen yüksek basınç sistemi olduğunu belirtiyor. Bu sistemin sıcak havayı belirli bölgelerde hapsederek sıcaklıkların uzun süre yüksek kalmasına yol açtığı ifade ediliyor.

BM tarafından yapılan son değerlendirmede ise küresel sıcaklıkların önümüzdeki yıllarda rekor seviyelerde kalmaya devam edeceği belirtilirken, 2031 yılına kadar tarihin en sıcak yılının yaşanma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

