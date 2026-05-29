Arda Güler'den milyonları duygulandıran paylaşım! Genç yıldız sosyal medyayı Necm Suresi ile salladı!

Arda Güler, kişisel hesabından Necm Suresi'nin "Şüphesiz insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur" mealindeki 39. ayetini paylaştı. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giymek için döktüğü alın terini, verdiği büyük emeği ve yeşil sahalardaki bitmek bilmeyen mücadelesini bu kutsal ayetle bağdaştıran genç futbolcunun gönderisi, kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

Milyonlarca genç için adeta bir rol model haline gelen Arda'nın, başarının anahtarının sadece ve sadece çok çalışmak olduğunu hatırlatan bu paylaşımı, spor camiasında ve sosyal medyada büyük takdir topladı. Hayranları, "Emeklerinin karşılığını her zaman alacaksın", "Yolun açık olsun" yorumlarıyla milli futbolcuya sevgi ve destek mesajları yağdırdı.