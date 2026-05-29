CHP'de işgalci Özgür Özel fiyaskosu: Koltuktan sonra sosyal medyaya da çöktü!
CHP'de işgalci Özgür Özel fiyaskosu: Koltuktan sonra sosyal medyaya da çöktü!

Yargının butlan kararıyla genel başkanlığı düşen Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin talebine rağmen milyonlarca takipçisi bulunan resmi sosyal medya hesaplarını devretmedi. Koltuğu kaybetmesine rağmen hesapları korsan olarak kullanmaya devam eden Özel ekibine karşı harekete geçen Kılıçdaroğlu yönetimi, platformların ABD'deki merkezlerine başvurdu. Sosyal medyadan tahliye sürecini başlatan Kılıçdaroğlu ekibi, META'dan olumlu yanıt alırken şüpheliler hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) kurultay ve yargı kararlarının ardından patlak veren güç savaşı, bu kez dijital platformlara sıçradı. Genel Merkez yönetimini devralan Kılıçdaroğlu ekibi; partinin X, Facebook ve Instagram hesaplarının hâlâ Özgür Özel tarafından kontrol edildiğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı. Resmi ünvanı kalmadığı halde partinin iletişim ağlarını ve SMS sistemini elinde tutan Özel ekibinin bu direnişi, parti içindeki kaosu derinleştirdi.

YeniŞafak’ta yer alan habere göre, Yargının mutlak butlan kararına direnerek CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesine kapı aralayan Özgür Özel yönetimi, benzer tavrı partinin sosyal medya hesaplarında da sergiliyor. Kılıçdaroğlu ekibinin talebine rağmen 2 milyon 800 bin takipçili X, 1 milyon 900 bin takipçili Facebook ve 1 milyon 300 bin takipçili Instagram hesabı hâlâ devredilmedi.

ÖZEL HÂLÂ “GENEL BAŞKAN!”

Özel ekibi, Kılıçdaroğlu ekibinin talebine olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı. Butlan kararına rağmen milyonlarca takipçili hesaplardan 25 Mayıs’a kadar Özgür Özel’in mesajları paylaşılmaya devam edildi. Özel’den “Genel Başkan” ünvanıyla bahsedildi. Kılıçdaroğlu’nun açıklama ve programlarına hiç yer verilmedi. Partinin yüz binlerce üyesine mesaj gönderdiği SMS bilgilendirme sistemi de Özgür Özel’e çalışırken, partinin taşra teşkilatları ile irtibat kurduğu WhatsApp gruplarının kontrolü de Özel ekibinde.

ABD’YE YAZI YAZILDI

Kılıçdaroğlu ekibi, Özgür Özel’i sosyal medyadan da tahliye etmek için harekete geçti. Platformların ABD’de bulunan merkezlerine yazı yazıldı. Platformlara, yetkinin Genel Merkez’de olduğu, sosyal medya hesaplarının kendilerine devredilmesini istedi. İlk dönüşü Facebook ve Instagram’ın sahibi olan META yaptı. Şirket Facebook hesaplarının devredilmesini kabul etti. Diğer platformlarla ilgili değerlendirme sürüyor. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu ekibi, hesapları korsan olarak kullanan ve devretmeyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

