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Gündem Eren Kaşıkçı'nın naaşını bulan arkadaşı konuştu: Mazlumlara sandviç götürür, yemek yapardı
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Eren Kaşıkçı'nın naaşını bulan arkadaşı konuştu: Mazlumlara sandviç götürür, yemek yapardı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Sarıyer’deki evinde ölü halde bulunan MasterChef 2021 şampiyonu şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat’a gönderildi. Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu yaptığı açıklamada, “İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi” dedi.

Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kaşıkçı'nın cenazesi, Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat’a gönderildi.

Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı Mikail Malkoçoğlu konuştu.

Malkoçoğlu "Telefonla ulaşılamayınca, eşi de zaten ulaşamamış. Bize haber verdi biz de evine gittik. Eve gidince de cansız bedeniyle karşılaştık. Sağlık ekipleri ilk geldiğinde ilk izlenimleri kalp krizi olduğu yönündeydi. Doğru sonucu adli tıp kurumu raporu sonrasında belli olacak. Acımız büyük, kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız. Allah mekanını cennet eylesin'' dedi.

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