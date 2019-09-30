Vücudu arındırma kürü | Arındırıcı detoks suyu

Son yıllarda karşımıza çıkan detokslar, vücudu arındırmanın ve iltihaplardan uzaklaşmanın bir yolu. Peki ama detoks nasıl yapılır? Vücuttan mikroplar nasıl uzaklaştırılır? Organlar nasıl temizlenir? İşte detaylar...

Toksinler, mikroorganizmaların salgıladıkları birtakım zehirli maddelerdir. Bu zararlı mikroorganizmalar, soluduğumuz havadan, yediğimiz yemeğe kadar her bir noktadan bulaşabiliyorlar. Bu sorunu aşmak ise detoks sayesinde gerçekleşiyor.

Detoks son yıllarda oldukça popüler bir kelime olarak hayatımızdaki yerini her geçen gün kuvvetlendiriyor. Detoks; esas olarak karaciğer tarafından gerçekleştirilen insan vücudu dahil olmak üzere, canlı bir organizmadan toksik maddelerin arındırılması anlamına geliyor.

Karaciğer yağlanmasını ne temizler?

Vücuda sağlıklı ve yararlı besinler girdiğinde, işlevleri ve yararları sayesinde vücut toksinleri yavaşça atmaya başlar. Fakat bazı yiecekler -şekerli ve paketli ürünler gibi- derin hasarlar bırakabilirler. Bunlar karaciğerde birikir ve yağ olarak vücuda aktarılır. Aslında birçok kişi kilo problemiyle bu sebepten başa çıkamıyor.

Yapılması gereken; en azından belli dönemlerde paketli ürünlerden bir süre uzaklaşarak bitkisel olarak tedavi olmak. Güne sağlıklı sebze ve meyvelerle ya da bitki çaylarıyla başlamak gerekiyor. Bunlardan en etkilisi karahindiba ve zencefildir.

Karahindiba fazla tüketilmeden, kürler şeklinde uygulanmalıdır. Zencefilin sadece sınırlı miktarda tüketilmesi gerekir. Bu iki çay da vücuttaki toksin ve iltihaplanmayı söküp alacaktır. Düzenli tükettiğiniz takdirde vücudunuzun mikrop ve toksinlerden arındığını hissedeceksiniz.

Detoks etkili karahindiba çayı nasıl hazırlanır?

Bir litre kaynar suya yeteri miktarda karahindiba, 1 çubuk tarçının 1/3'ü ve 2 adet karanfili atıp demleyin. Çayı 8-10 dakika kadar dinlendirin ve tüketin. İsteğe göre birkaç damla limon da ekleyebilirsiniz. Bu çayda düzenli tüketildiğinde toksinleri arındırıyor.

Dikkat edilmesi gerekenler

Çayı fazla bekletmemek ve taze yapıp tüketmek gerekir.

Çayın öncesinde ve sonrasında herhangi bir şey yemek gerekir.

Gün içerisinde bol su tüketerek, detoksun etkisi artırılabilir.

Bu çayı günaşırı tüketmek ya da birer haftalık kürler şeklinde tüketmek gerekir. Ara verilen günlerde de limonlu su ile güne başlamak, gün içerisinde meyve ya da sebze içeren sular tüketmek, hızlandırıcı olacaktır.

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Suyu sade içmek bazen zor gelsede, su tüketimi vücut ve arınma için olmazsa, olmazlardan. Her şeyde olduğu gibi, suyun da az ve çok tüketilmesi vücutta sorunlar oluşturabilir. Arınmanın tamamlanması, vücuttaki toksinlerin atılması ve organların temizlenmesi için yeterli su tüketmek gerekir.

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Eğer daha da etkili bir detoks programı yapmak ve diyete girmek istiyorsanız, yeşil yapraklı bitkilerin sularından yararlanabilirsiniz. Örneğin, juicing tüketebilirsiniz. Toksinlerden kurtulmak için bu yöntemde birebirdir.

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