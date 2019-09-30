0553 313 94 23

Vücudu arındırma kürü | Arındırıcı detoks suyu

Son yıllarda karşımıza çıkan detokslar, vücudu arındırmanın ve iltihaplardan uzaklaşmanın bir yolu. Peki ama detoks nasıl yapılır? Vücuttan mikroplar nasıl uzaklaştırılır? Organlar nasıl temizlenir? İşte detaylar...

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:45
Vücudu arındırma kürü | Arındırıcı detoks suyu

Son yıllarda karşımıza çıkan detokslar, vücudu arındırmanın ve iltihaplardan uzaklaşmanın bir yolu. Peki ama detoks nasıl yapılır? Vücuttan mikroplar nasıl uzaklaştırılır? Organlar nasıl temizlenir? İşte detaylar...

Toksinler, mikroorganizmaların salgıladıkları birtakım zehirli maddelerdir. Bu zararlı mikroorganizmalar, soluduğumuz havadan, yediğimiz yemeğe kadar her bir noktadan bulaşabiliyorlar. Bu sorunu aşmak ise detoks sayesinde gerçekleşiyor.

Detoks son yıllarda oldukça popüler bir kelime olarak hayatımızdaki yerini her geçen gün kuvvetlendiriyor. Detoks; esas olarak karaciğer tarafından gerçekleştirilen insan vücudu dahil olmak üzere, canlı bir organizmadan toksik maddelerin arındırılması anlamına geliyor. 

Karaciğer yağlanmasını ne temizler?

Vücuda sağlıklı ve yararlı besinler girdiğinde, işlevleri ve yararları sayesinde vücut toksinleri yavaşça atmaya başlar. Fakat bazı yiecekler -şekerli ve paketli ürünler gibi- derin hasarlar bırakabilirler. Bunlar karaciğerde birikir ve yağ olarak vücuda aktarılır. Aslında birçok kişi kilo problemiyle bu sebepten başa çıkamıyor.

Yapılması gereken; en azından belli dönemlerde paketli ürünlerden bir süre uzaklaşarak bitkisel olarak tedavi olmak. Güne sağlıklı sebze ve meyvelerle ya da bitki çaylarıyla başlamak gerekiyor. Bunlardan en etkilisi karahindiba ve zencefildir. 

Karahindiba fazla tüketilmeden, kürler şeklinde uygulanmalıdır. Zencefilin sadece sınırlı miktarda tüketilmesi gerekir. Bu iki çay da vücuttaki toksin ve iltihaplanmayı söküp alacaktır. Düzenli tükettiğiniz takdirde vücudunuzun mikrop ve toksinlerden arındığını hissedeceksiniz. 

Detoks etkili karahindiba çayı nasıl hazırlanır?

Bir litre kaynar suya yeteri miktarda karahindiba, 1 çubuk tarçının 1/3'ü ve 2 adet karanfili atıp demleyin. Çayı 8-10 dakika kadar dinlendirin ve tüketin. İsteğe göre birkaç damla limon da ekleyebilirsiniz. Bu çayda düzenli tüketildiğinde toksinleri arındırıyor. 

Dikkat edilmesi gerekenler

  • Çayı fazla bekletmemek ve taze yapıp tüketmek gerekir.
  • Çayın öncesinde ve sonrasında herhangi bir şey yemek gerekir.
  • Gün içerisinde bol su tüketerek, detoksun etkisi artırılabilir.

Bu çayı günaşırı tüketmek ya da birer haftalık kürler şeklinde tüketmek gerekir. Ara verilen günlerde de limonlu su ile güne başlamak, gün içerisinde meyve ya da sebze içeren sular tüketmek, hızlandırıcı olacaktır. 

Yağ ve iltihabı söküp atan içecek | Karın düzleştirici kür

Suyu sade içmek bazen zor gelsede, su tüketimi vücut ve arınma için olmazsa, olmazlardan. Her şeyde olduğu gibi, suyun da az ve çok tüketilmesi vücutta sorunlar oluşturabilir. Arınmanın tamamlanması, vücuttaki toksinlerin atılması ve organların temizlenmesi için yeterli su tüketmek gerekir. 

Kişiye özel sıvı tüketimi miktarı nasıl belirlenir? | Ne kadar su tüketmeliyiz?

Eğer daha da etkili bir detoks programı yapmak ve diyete girmek istiyorsanız, yeşil yapraklı bitkilerin sularından yararlanabilirsiniz. Örneğin, juicing tüketebilirsiniz. Toksinlerden kurtulmak için bu yöntemde birebirdir.

Juicing nedir? Juicing ne işe yarar? Green juice nedir? Detoks suyu yapımı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:45
  1. vücudu arındıran detoks suyu
  2. arındırıcı detoks suyu
  3. detoks suyu faydaları
  4. yeşil detoks suyu faydaları
  5. vücudu toksinlerden arındırma diyeti
  6. sıvı detoks diyeti
  7. 3 günlük sıvı detoks diyeti
  8. vücut arındırma kürleri
  9. vücudu arındırmak için detoks
  10. toksin atmak zayıflatırmı
  11. toksinleri atmak için çay
  12. ayaktan toksin atmak
  13. vucuttan toksin atıldığını nasıl anlarız
  14. vücutta biriken toksinler nasıl atılır
  15. beyindeki toksinler nasıl atılır
  16. beyinde toksin birikmesi
  17. toksin nedir
  18. toksinler nerede birikir
  19. vücutta toksin birikmesi belirtileri
  20. yağ yakıcı detoks suyu
  21. vücudu içten temizlemek
  22. vücudu temizleyen kür
  23. vücudu kimyasallardan arındırmak
  24. Detoks etkili karahindiba
  25. karahindiba çayı nasıl hazırlanır
  26. Detoks etkili karahindiba çayı nasıl hazırlanır?
  27. detoks çaylar
  28. detoks çayları
  29. vücut arındıran çaylar
  30. vücut arındırma
  31. kilo verme
  32. kilo alma
  33. vücudu pisliklerden arındırma
  34. vücudu temizleme
  35. organları temizleme
  36. kanı temizleme
  37. kanı temizlemenin yolu
  38. Organlar nasıl temizlenir
  39. Vücuttan mikroplar nasıl uzaklaştırılır
  40. detoks nasıl yapılır
  41. Detoks nedir
  42. Detoks nedir nasıl yapılır
  43. Detoks nedir detoks diyeti nasıl yapılır?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dayezade Camii, Ekrem izin verirse onarılacak
    1. Dayezade Camii, Ekrem izin verirse..
    2. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    3. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
    4. Rıdvan Dilmen: Beşiktaş camiasının..
    5. Vatan savunmasını görmek için "Nene..
    6. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah..
    7. Türk boğazlarından 6 ayda 40 bin 880..
    8. Dakar'ın Türkiye sevdalısı gönüllü..
    9. Sağlık Bakanlığı alımı yeniden atama..
    10. Cengiz Ünderli Roma 3 puanı tek golle..
    11. 10.duruşma! Şarlatan Oktar ve 13 tepe..
    12. Sinan Engin'den çarpıcı sözler: Şu..
    13. Yerli ve milli yatırımlar artarak..
    14. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanacak
    15. Yorumcu Ahmet Çakar'dan Orman'a:..
    16. Süleyman Soylu Ukrayna'da
    17. Vücudu arındırma kürü | Arındırıcı..
    18. Yeni Ekonomi Programında neler var?..
    19. Kamu lojmanları ihaleyle satışa çıkıyor
    20. Yerinden edilen İdlibliler: 'Memlekete..
    21. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    22. Vergi dairelerinden ikinci iş daveti!..
    23. Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşıp..
    24. 'Gedelek turşusu' kış için hazırlanıyor
    25. ABD Katar'daki hava harekat merkezini..
    26. Konut kredisi yapılandırma nasıl..
    27. O ülkede büyük deprem! 6,8 ile sallandı!
    28. Anadolu’yu biz yapan gezilere imza..
    29. Fidan üretiminde büyük artış oldu
    30. 'Hiç olmazsa önemli konularda ortak..
    Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
    Ahmet Davutoğlu yeni partiye katılacaklara şart koştu
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Hava sahamızı 6 kez ihlal eden İHA düşürüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!