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Dünya Vucic'den ilginç çıkış: Nobel Barış Ödülü alırım
Dünya

Vucic'den ilginç çıkış: Nobel Barış Ödülü alırım

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova'nın bağımsızlığına dair anlaşmayı imzalasam Nobel Barış Ödülü alacağımı garanti ederim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 08:48:00 -
Vucic'den ilginç çıkış: Nobel Barış Ödülü alırım

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel'in, kısa süre önce söylediği "Sırbistan, Kosova'yı tanımadığı sürece Avrupa Birliği üyeliği kabul edilmeyecektir." ifadelerini değerlendirdi.

ABD Kongresinde gündeme gelen bu meselenin, kesinlikle Sırbistan'ın lehine olmadığını kaydeden Vucic, "Gelecek yeni ABD yönetiminin tutumunun farklı olmasını umuyorum. Bizim üzerimize düşen kendi politikamızı sürdürmektir." dedi.

Vucic, Sırbistan'ı büyük baskılarla mücadele edeceği günler beklediğini belirterek, "Bu baskılar her zaman vardı. ABD seçimleri hakkında yaptığım açıklamalarda ne kadar haklı olduğumu şimdi görüyorum. Joe Biden'ı Donald Trump'tan daha iyi tanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Her koşulda ülkesinin çıkarlarını koruyacağını vurgulayan Vucic, hala Sırbistan'ın toprağı olarak gördükleri Kosova'nın bağımsızlığına dair anlaşmayı imzalarsa Nobel Barış Ödülü alacağını garanti ettiğini söyledi.

Vucic, AB tarafından da Kosova'nın bağımsızlığını tanınmalarına yönelik baskılara maruz kaldıklarını belirterek Sırbistan'ı zor bir dönemin beklediğini ifade etti.

Diyalog süreci

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak kabul ediyor.

Kosova, 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınsa da aralarında AB üyelerinin de bulunduğu birçok ülke Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor.

Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler ise sık sık gerilimi tırmandırıyor.

İlişkilerin normalleşmesi amacıyla AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan diyalog süreci, zaman zaman kesintilere uğrasa da devam ediyor.

AB'ye üyelik yolunda katılım müzakerelerini sürdüren Sırbistan'ın, birliğe üye olmadan önce Kosova'yı bağımsız bir ülke olarak tanıması gerekeceği ifade ediliyor

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