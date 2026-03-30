Dünya Vucic: Şartlar ülke için çok avantajlı: Sırbistan gaz anlaşmasını 3 ay uzattı
Vucic: Şartlar ülke için çok avantajlı: Sırbistan gaz anlaşmasını 3 ay uzattı

Vucic: Şartlar ülke için çok avantajlı: Sırbistan gaz anlaşmasını 3 ay uzattı

Aleksandar Vucic, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, Sırbistan’ın doğal gaz tedarikine ilişkin mevcut anlaşmanın avantajlı koşullarla kısa süreli olarak uzatıldığını duyurdu.

Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığında yaptığı basın açıklamasında, Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde enerji başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirtti.

Anlaşmanın Sırbistan ekonomisi için büyük önem taşıdığını aktaran Vucic, "Kelimenin tam anlamıyla tüm alanlar hakkında konuştuk. Benim için son derece önemli olan, bu nedenle de Başkan Putin'e teşekkür ettiğim konu, doğal gaz anlaşmasının çok uygun şartlarla 3 ay daha uzatılmış olmasıdır." dedi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığını aktaran Vucic, Putin'i Kosova, Arnavutluk ve Hırvatistan arasındaki askeri işbirliği konusunda da bilgilendirdiğini ifade etti.

Sırbistan'ın enerji tedarik noktasında Rusya ile işbirliğini sürdürdüğünü belirten Vucic, doğal gazın esnek ve uygun koşullarda temin edilmesinin ülke için kritik olduğunu da sözlerine ekledi.

Dünya siyasetinde "Al gülüm ver gülüm" dönemi Kavga yok paylaşma var
Dünya siyasetinde “Al gülüm ver gülüm” dönemi Kavga yok paylaşma var

Dünya siyasetinde “Al gülüm ver gülüm” dönemi Kavga yok paylaşma var

İnsanlığın bittiği yer: Gazze! Küçücük bedeniyle dünyanın yükünü taşıyor
İnsanlığın bittiği yer: Gazze! Küçücük bedeniyle dünyanın yükünü taşıyor

İnsanlığın bittiği yer: Gazze! Küçücük bedeniyle dünyanın yükünü taşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü mesajı! Emine Erdoğan’ın dünyaya armağanı, sadece Türkiye ekonomisine 365 milyar lira kazandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü mesajı! Emine Erdoğan’ın dünyaya armağanı, sadece Türkiye ekonomisine 365 milyar lira kazandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü mesajı! Emine Erdoğan’ın dünyaya armağanı, sadece Türkiye ekonomisine 365 milyar lira kazandırdı

