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Dünya VSS Unity uzay uçuşunda başarısız oldu
Dünya

VSS Unity uzay uçuşunda başarısız oldu

ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galaktik'in yeni yörünge altı mekiği 'VSS Unity'nin test uçuşu başarısız oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-12 23:22:00 -
VSS Unity uzay uçuşunda başarısız oldu

ABD'li uzay aracı üreticisi ve uzay turizmi şirketi Virgin Galaktik, yeni yörünge altı mekiği 'VSS Unity'nin test uçuşuna ilişkin açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, mekiğin roket motorunun çalışmaması nedeniyle, taşıyıcı uçak 'VMS Eve' tarafından dünyaya geri getirildiği bildirildi.

VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyorlar

Taşıyıcı uçağın, yerel saatle 10.24'te şirketin ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasına kurduğu Spaceport America üssünden kalkış yaptığı, ardından 50 bin feet (yaklaşık 15 bin metre) yükseklikte mekiği bırakmaya hazırlanırken, ateşleme sisteminde sorunla karşılaşıldığı belirtildi.Şirket yetkilileri denemenin ileri tarihte yeni bir motorla tekrarlanacağını ifade etti.Virgin Galactic, 6 kişilik bir yörünge altı aracı olarak tasarlanan VSS Unity'yi uzay turizmi seferlerinde kullanmayı hedefliyor.

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