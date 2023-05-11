Volvo’dan elektrikli SUV

Volvo, kendi bünyesinden çıkan Polestar markası ile elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yaptı. Polestar ile önemli başarılar yakalayan Volvo, kendi imzasını taşıyan elektrikli otomobiller için de gaza basmış durumda. Şirket yakın zamanda elektrikli Volvo EX30 modelini piyasaya sürecek.

Volvo EX30 şehir içi kullanım için ideal olacak

İsveçli üretici, geçtiğimiz aylarda tanıttığı EX90 modelini henüz piyasa sürmeden yeni bir SUV model daha tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni eletrikli küçük SUV modelinin ilk görselini paylaşan Volvo, EX30’un global lansmanını 7 Haziran tarihinde yapmayı planlıyor.

Volvo gittikçe büyüyen SUV pazarındaki iddiasını elektrikli EX30 modeli ile artırmak istiyor. C40 ve XC40 Recharge modellerinin altında konumlandırılacak olan yeni elektrikli SUV model ile daha çok genç kullanıcılar hedeflenecek.

Daha çok şehir kullanımı ve genç kullanıcılara hitap edecek olan EX30, gittikçe büyüyen SUV pazarında kendisine bir yer edinmeye çalışacak. Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 ve Kia EV6 gibi güçlü rakipleri bulunan Volvo EX30; Chevrolet Equinox, Chevrolet Blazer EV, Polestar 3 ve Honda Prologue ile de mücadeleye girecek.

Volvo geçtiğimiz kasım ayında da EX90 modelini tanıtmıştı. 2030 yılı itibarıyla sadece tamamen elektrikli otomobiller satmayı planlayan şirket bu hedef doğrultusunda adımlar atmaya devam ediyor. Şirket 2022 yılından itibaren her yıl yeni bir elektrikli otomobil tanıtmayı planlıyor.

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