Volvo gümrük vergilerinden kaçmak için Belçika'da: Elektrikli araç üretimini kaydırıyor ortaya çıktı! Dünya şokta

Volvo, Avrupa Birliği'nin Pekin tarafından sübvanse edilen ithalata karşı bir baskı uygulayacağı beklentisiyle Çin yapımı elektrikli araçların üretimini Belçika'ya kaydırmaya başladı.

Çoğunluk hissesi Çinli Geely'ye ait olan Volvo'nun, gümrük vergileri getirildiği takdirde Avrupa'ya giden Çin yapımı elektrikli araçların satışını durdurmayı düşündüğünü belirten gazete, şirket yetkililerine dayandırdığı haberinde şu ifadelere yer verdi.

Ancak haberde, Volvo'nun EX30 ve EX90 modellerinin üretiminin Çin'den Belçika'ya kaydırılmasının şirketin bunu yapma ihtiyacını ortadan kaldırmasının beklendiği ve şirketin Çin'de üretilen elektrikli araçların satışının askıya alınmasının artık düşünülmediği konusunda ısrar ettiği belirtildi.

Times, Birleşik Krallık'a gönderilen bazı Volvo modellerinin üretiminin de Belçika'ya kaydırılabileceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu, 27 üyeli Avrupa Birliği'nin ticaret politikasını denetlemek üzere geçtiğimiz yıl, Çin'de üretilen tam elektrikli otomobillerin piyasa bozucu sübvansiyon alıp almadığı ve ekstra gümrük vergileri gerektirip gerektirmediği konusunda bir soruşturma başlattı.

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Resmi olarak 4 Ekim'de başlatılan anti-sübvansiyon soruşturması 13 aya kadar sürebilir. Komisyon, soruşturmanın başlamasından dokuz ay sonra geçici anti-sübvansiyon vergileri uygulayabilir.

Çin ve AB arasındaki ilişkiler, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Pekin'in Moskova ile yakınlaşması gibi faktörler nedeniyle gerilmiş durumda. AB, özellikle yeşil dönüşüm için gerekli malzeme ve ürünlerde dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'e olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.