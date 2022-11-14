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Dünya Volodimir Zelenskiy'den Herson'a ziyaret
Dünya

Volodimir Zelenskiy'den Herson'a ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus birliklerin çekilmesinin ardından yeniden Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kentini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 13:35:00 -
Volodimir Zelenskiy'den Herson'a ziyaret

​​​​​​​Herson'u ziyaret eden Volodimir Zelenskiy, Ukraynalı askerler ve vatandaşlarla görüştü.

Askerlere şehrin geri alınmasındaki hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Zelenskiy'e vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zelenskiy, burada yaptığı açıklamada, şehrin kurtarılmasından ve insanların tepkisinden mutlu olduğunu söyledi.

Herson'da bulunmanın önemli olduğunu vurgulayan Zelenskiy, hayatlarını her gün ülkeleri için riske atan askerler ve şehir halkıyla bir arada bulunmak, onların duygularını ve enerjilerini hissetmek için ziyarette bulunduğunu kaydetti.

 

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