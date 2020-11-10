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Ekonomi Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulması planlanan yeni bir fabrika açmaktan vazgeçip Slovakya'daki üretim tesisini güçlendireceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:39:00 -
Volkswagen'den Türkiye kararı

Türk otomotiv endüstrisinin yakından takip ettiği “Volkswagen’in Türkiye yatırımı” beklendiği gibi olmadı. Bizzat Volkswagen CEO’su tarafından yapılan açıklamalara göre Alman otomotiv devi, Türkiye’de bir üretim tesisi kurmaktan vazgeçti.

Konuyla ilgili haberler ilk ortaya çıktığında Volkswagen’in yeni üretim tesisi için Türkiye’yi seçeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta şirket, bu kapsamda geçtiğimiz yılın ekim ayında Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. adında 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket kurdu.

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, kısa süre önce otomobil odaklı Alman web sitesi Automobilwoche’ye yaptığı açıklamalarda koronavirüs salgını nedeniyle talebin düştüğünü belirtirken, ellerindeki üretim kapasitesinin mevcut talebi karşılamaya yeterli olduğunu ifade etti. Bu nedenle de Volkswagen, yeni bir fabrika kurmak yerine Slovakya'da bulunan mevcut tesisini büyütmeye karar verdi.

Volkswagen’in Slovakya, Bratislava’da bulunan fabrikası halihazırda Touareg, Audi Q7, Audi Q8 ve Porsche Cayenne gibi modellerin üretiminden sorumluydu. Şirket, 1 milyar euro değerinde bir yatırım gerçekleştirerek buradaki üretim tesisini büyütecek ve fabrikaya bir üretim bandı daha ekleyecek. Yeni üretim bandında, şirketin Manisa’ya açacağı fabrikasında üretmeyi planladığı Passat ve Skoda Superb modelleri üretilecek.

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Yorumlar

yasar koc

zati başka ne beklenirki
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Omer

Soryn degil memleketimizde alman mali hastalari var aliriz merak etmeyin
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