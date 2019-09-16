0553 313 94 23

Volkswagen müşterilerine 87 milyon dolar tazminat ödemeye uzlaştı

Volkswagen Grubu, dizel emisyon skandalından etkilenen Avustralya'daki müşterilerine 87 milyon dolara kadar tazminat ödemeyi kabul etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:17
Volkswagen müşterilerine 87 milyon dolar tazminat ödemeye uzlaştı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Avustralya'da emisyon skandalından etkilenen müşterilerine 87 milyon dolara kadar tazminat ödemek üzere uzlaşmaya vardı.

Davacıların avukatı Julian Schimmel, Sydney'deki federal mahkemede 2015 dizel emisyon skandalı sebebiyle görülen davada, Volkswagen'in emisyon skandalı mağdurlarıyla uzlaşmaya vardığını ve dava masrafları dahil 87 milyon dolara kadar tazminat ödemeye razı olduğunu bildirdi.

Volkswagen, yaptığı açıklamada, uzlaşmada sorumluluk kabulü olmadığı vurgusunu yaparak prensip uzlaşmalarını dizel konusunu çözmek için bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Emisyon skandalı mağdurlarından davacı Alister Dalton, otomobil şirketiyle iyi bir uzlaşmaya varıldığını belirterek "Bence herkes (dava) süreçlerden ve sonuçlarından memnun olmalı." yorumunu yaparken, bir diğer davalı Robyn Richardson "Uzun ve dolambaçlı bir süreçti, rahatladım." diye konuştu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, daha önce emisyon testlerini manipüle ettiği gerekçesiyle dünya genelinde 33,5 milyar dolar ceza ödemişti.

Volkswagen, mayıs ayında dizel skandalından doğabilecek yasal sonuçlar sebebiyle 1,1 milyar dolar bütçe ayırdığını açıklamıştı.

ABD Çevre Koruma Ajansı 2015 yılının eylül ayında Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bünyesinde Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Bugatti, Scania ve Man gibi markaları bulunan Volkswagen Grubu, uzun süre dizel emisyonu skandalıyla gündemi meşgul etmiş, ABD makamlarına yüksek cezalar ödemiş ve milyonlarca aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Bununla ilgili Almanya'da Braunschweig Savcılığı da şirket ve çok sayıda çalışan hakkında soruşturma başlatmıştı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:17
  1. Avustralya
  2. Volkswagen
  3. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğle Arasında Öğrencilere Rektörden Sürpriz!
    1. Öğle Arasında Öğrencilere Rektörden..
    2. Büyükşehir Belediyesi İştirakler..
    3. İnegöl semâları paraşütlerle renklendi
    4. Müdür Erdoğan Tunç, antrenörlerle..
    5. ANALİZ - Türk Konseyi tarihi bir dönüm..
    6. Sahte savcı ve yargıtay üyelerine..
    7. Çobanbey’deki patlama anı kamerada
    8. Afganistanlılar Derneğinden kadın..
    9. Van Gölü’nün Erciş sahillerinde su..
    10. Anadolu'nun Bağdat'ı ziyaretçilerini..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran..
    12. Muhtarlara uyuşturucuyla mücadele..
    13. Medipol Başakşehir "Buruk" başladı
    14. 230 bin Uygur Türkü Çin zindanlarında
    15. Valiler ve emniyet müdürleri..
    16. "Rota 2 Çağdaş Sanat Yarışması"..
    17. Trakya'nın asırlık eğlencesi 'Pavli'..
    18. Halis Özkahya’ya UEFA’dan görev
    19. Trabzonspor'da Ekuban ameliyat oldu!
    20. Tieion'daki 'demir ocağı' gün yüzüne..
    21. Isparta 32 Spor’a‘Gol kralı’..
    22. Yiğido yarın toplanacak
    23. Mersin'deki antik kentte yeni dönem..
    24. Vali Çeber yaylalardaki kirliliğe bu..
    25. Dedesinin kullandığı otomobilin..
    26. Gemlik emniyetinden silah ve..
    27. Afrodisias uluslararası festivalle..
    28. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü..
    29. Traktör römorkunda çocuklara mutluluk..
    30. Çikolata soslu ıslak kek tarifi
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda