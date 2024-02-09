Volkswagen marka: T-Cross'un fiyatlarına yeni yıl ayarı! Güncel: 1.493.000 lira oldu! Sürücüler, ortaya çıktı!

Yenilenen Volkswagen T-Cross Türkiye'de satışa çıkıyor. 3 farklı donanım seviyesiyle sunulacak T-Cross ile R-Line donanım Türkiye’de ilk kez satışa sunuluyor.

1.0 TSI 115 PS motorla Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satılacak modelde, Parlak Sarı, Berrak Mavi ve Mercan Kırmızı olmak üzere üç yeni renk seçeneği bulunuyor.

Yarı Otonom Sürüş Asistanı

Yeni T-Cross, trafik koşullarına ve maksimum hıza bağlı olarak otomatik hızlanma ve fren işlevi ile aracı kontrol edebiliyor.

“Travel Assist” özellikle otoyollarda ve çok şeritli yollarda, şeridi ve hız değerini korurken; öndeki araç ile sürekli olarak güvenli bir mesafe olmasını sağlayabiliyor.



Araçta yeni nesil 8 inçlik bilgi - eğlence sistemi ve 8 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Style ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan IQ.LIGHT LED matrix farlar ile beraber, önde farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan LED ışık şeridi ve dikey konumlandırılmış LED gündüz sürüş farları; arkada ise 3D efektli, animasyonlu ve dinamik sinyalli arka fren lambaları bulunuyor.

Yeni T-Cross, 1.493.000 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuldu.