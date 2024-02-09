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Otomotiv Volkswagen marka: T-Cross'un fiyatlarına yeni yıl ayarı! Güncel: 1.493.000 lira oldu! Sürücüler, ortaya çıktı!
Otomotiv

Volkswagen marka: T-Cross'un fiyatlarına yeni yıl ayarı! Güncel: 1.493.000 lira oldu! Sürücüler, ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-02-09 20:57:00 - 2024-02-09 21:09:02
Volkswagen marka: T-Cross'un fiyatlarına yeni yıl ayarı! Güncel: 1.493.000 lira oldu! Sürücüler, ortaya çıktı!

Brent petrol ve dolar kuru ile dalgalanan akaryakıt fiyatları sonrası araç piyasasında da hareketlilik başladı! Volkswagen SUV ailesinin kompakt modeli olan T-Cross, küçük dokunuşlarla yenilendi. Türkiye’de 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan yeni T-Cross'un rakamı da belli oldu.

Yenilenen Volkswagen T-Cross Türkiye'de satışa çıkıyor. 3 farklı donanım seviyesiyle sunulacak T-Cross ile R-Line donanım Türkiye’de ilk kez satışa sunuluyor.

1.0 TSI 115 PS motorla Life, Style ve R-Line olmak üzere üç farklı donanım seçeneğiyle satılacak modelde, Parlak Sarı, Berrak Mavi ve Mercan Kırmızı olmak üzere üç yeni renk seçeneği bulunuyor.

Yarı Otonom Sürüş Asistanı

Yeni T-Cross, trafik koşullarına ve maksimum hıza bağlı olarak otomatik hızlanma ve fren işlevi ile aracı kontrol edebiliyor.

“Travel Assist” özellikle otoyollarda ve çok şeritli yollarda, şeridi ve hız değerini korurken; öndeki araç ile sürekli olarak güvenli bir mesafe olmasını sağlayabiliyor.


Araçta yeni nesil 8 inçlik bilgi - eğlence sistemi ve 8 inçlik dijital gösterge paneli bulunuyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Style ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan IQ.LIGHT LED matrix farlar ile beraber, önde farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan LED ışık şeridi ve dikey konumlandırılmış LED gündüz sürüş farları; arkada ise 3D efektli, animasyonlu ve dinamik sinyalli arka fren lambaları bulunuyor.

Yeni T-Cross, 1.493.000 TL’den başlayan fiyatla satışa sunuldu.

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