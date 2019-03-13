0553 313 94 23

Volkswagen Almanya’da 7 bin kişiyi işiten çıkaracak

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, beş yıl içerisinde Almanya’da 7 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:48
Volkswagen Almanya’da 7 bin kişiyi işiten çıkaracak

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, beş yıl içerisinde Almanya’da 7 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.


Almanya merkezli otomotiv şirketi Volkswagen, 7 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, tasarruf tedbirleri çerçevesinde Volkswagen’in üretim maliyetlerini azaltmak için model çeşitliliğini azaltacağı ve işten çıkartmalar yapılacağı belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılına kadar 5,9 milyar euro tasarruf yapılması planlandığı ifade edildi. İşten çıkarmaların en önemli unsurunun elektrikli otomobiller olduğu ifade edilerek, "Bir elektrikli otomobil, bir yanıcı araca göre yaklaşık yüzde 30 daha az iş gücüyle üretiliyor. Bundan dolayı da işler azalacağı gibi işçilerin azalması söz konusu olacaktır" denildi.


Dünya genelinde 23 bin, Almanya’da 7 bin olmak üzere 30 bin çalışanının işine son vermeyi planlayan Volkswagen, elektrikli otomobiller için ise 9 bin bilgisayar uzmanına iş istihdamı sağlayacağını da duyurdu. Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı Herbert Diess, yeni tasarruf çalışmalarıyla birlikte elektrikli modellere yönelme ve bunun için uzman çalışanlar için yatırım yapmak isteklerini belirtti. Diess, "Volkswagen önümüzdeki on yıl içinde 70 yeni elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor. 2030 yılına kadar 22 milyon elektrikli araba üretmeye hedefledik. Üretilen her on otomobilden dördü elektrikle çalışacak" diyerek yeni hedeflerini açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Naylon poşete savaş açan üniversite öğrencileri bez çanta dikiyor
    1. Naylon poşete savaş açan üniversite..
    2. "CHP'nin meseleyi sindirme..
    3. Çanakkale’de‘Akıllı Şehir’ vizyonu..
    4. Galatasaray’ın mart ayı divanı başladı
    5. Sağlık Bakanlığı Van'a 7 ambulans..
    6. İran'dan Suudi Arabistan'a "nükleer"..
    7. "Aleni şekilde terör odakları ile..
    8. AK Partili Ahmet Aydın’dan Görmez’e..
    9. Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle..
    10. Lice’de heyelan nedeniyle bozulan yol..
    11. MHP’li Taşdoğan: Biz bu ülkede..
    12. Seçim yaklaştı: Akşener’den türbe..
    13. AK Parti sosyal medyada rekor kırdı!..
    14. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98...
    15. AB'de sanayi üretimi ocakta arttı
    16. Soylu: Amerika da, Avrupa da söylüyor,..
    17. Sıfır Atık Projesi’ne 10 pilot okul..
    18. Bahreyn, Mısır, Lübnan "Boeing 737..
    19. Tarihi ilkokul restore edildi
    20. Kızıltepe’de yetişkinlere yönelik..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!