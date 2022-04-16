Volkan Demirel'in Trabzonspor istatistiği sosyal medyayı salladı
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri boyunca hiç Trabzonspor mağlubiyeti yaşamadı.
Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in çarpıcı istatistiği dikkat çekti.
Opta'nın verisine göre, Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor'a rakip olduğu 25 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Demirel bu karşılaşmalarda sahadan 14 galibiyet ve 11 beraberlikle ayrıldı.
Demirel'in istatistiği sosyal medyada gündem oldu.