Volkan Demirel'e Muslera sürprizi
Şampiyonluk yarışının zirvesinde yer alan Galatasaray'da forma giyen Muslera, Fenerbahçeli Volkan Demirel'in sosyal medya paylaşımını beğendi.23 Nisan 2018 Pazartesi 17:56
Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, Instagram hesabından taraftarları Antalyaspor maçına davet ederken sürpriz bir beğeni geldi.
"HEP BİRLİKTE KADIKÖY'E"
Volkan Demirel paylaştığı fotoğrafın altına, "Hep birlikte Kadıköy'e #fenerbahçe" ifadelerini kullandı ve fotoğrafı Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera'nın da beğenmesi dikkat çekti.
Muslera'nın bunu yanlışlıkla yaptığına dikkat çeken Galatasaraylı taraftarlar da çeşitli yorumlarda bulundular
Fotoğrafı beğenenler arasında Göztepe'de top koşturan Selçuk Şahin de yer aldı.
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