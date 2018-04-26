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Volkan Demirel'den derbi yorumu: Beklediğimiz bir karardı

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, olaylı derbisi sonrası verilen kararı yorumladı.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:45
Volkan Demirel'den derbi yorumu: Beklediğimiz bir karardı

Tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Beşiktaş maçıyla ilgili alınan, "Kaldığı yerden oynanacak" kararını yorumladı.

FİNALE ÇIKACAĞIZ

Sarı-Lacivertli takımın başarılı oyuncusu, "Bu kararı takım olarak bekliyorduk. Çünkü tatil kararı sonrası mağdur edildiğimizi düşünüyorduk. Bence adaletli bir karar çıktı" dedi. Volkan Demirel, Beşiktaş maçını kazanacaklarını ve finale yükseleceklerini söyledi.

PUAN KAYBI YAŞAMAYIZ

Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli oyuncularından Mehmet Topal, "Ligde kalan haftalarda puan kaybı yaşamayız. Ligi 4'te 4'le tamamlarız. Ama üstümüzdeki takımlar puan kaybeder mi? Onu bilemem" dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:45
  1. Volkan Demirel
  2. Fenerbahçe
  3. Beşiktaş
  4. Süper Lig

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