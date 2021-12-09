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Gündem Volkan Demirel'den 5 kuruşluk "Sedat Peker davası"
Gündem

Volkan Demirel'den 5 kuruşluk "Sedat Peker davası"

Fenerbahçeli eski kaleci Volkan Demirel, kendisi hakkında "Sedat Peker suç örgütüne yardım ediyor" iddiasında bulunan Emrah Sarıtaş'a 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:08:00 -
Volkan Demirel'den 5 kuruşluk "Sedat Peker davası"

Emrah Sarıtaş, Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Sarıtaş Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede Sedat Peker Suç Örgütü davasının mağdurlarından olduğunu belirterek, Volkan Demirel'in söz konusu örgüte yardım ve yataklık ettiğini iddia etmişti.

Dilekçede Demirel'in, örgüt üyesi olmak suçundan tutuklu olan Eren Sarıtaş ile birlikte hareket ederek örgütün yağma suçu ile elde ettiği malları sakladığını iddia etmişti.

Savcılığa verilen bu dilekçenin ardından harekete geçen Volkan Demirel, avukatı Mahir Işıkay aracılığıyla Emrah Sarıtaş, Eda Sarıtaş, Musa Sezgin Alp, Regaip Demirbaş ve Zeynep Karagöz hakkında manevi tazminat davası açtı. Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede, Emrah Sarıtaş’ın ifadesinde birden fazla iftira olduğu belirtilerek bu iftiralara da cevap verildi.

"İddialar uydurma"

Şüpheli Eser Sarıtaş’ın sanat eserlerini Volkan Demirel’e teslim ettiği iddiasının uydurma olduğu belirtilen dilekçece, “Müvekkil Volkan Demirel uzun yıllar sanata aşık, gönül vermiş bir insandır ve koleksiyonerdir. Elinden geldiğince takip ettiği, beğendiği, hayran olduğu sanatçıların eserlerini satın almaktadır” denildi.

"Volkan Demirel'den faydalanmaya çalışıyorlar"

Eser Sarıtaş’ın paralarını ve kıymetli evraklarını Volkan Demirel tarafından saklandığı iddiasına ilişkin ise dilekçede, "Müvekkil hangi nedenle başkasına ait para veya kıymetli evrakı saklasın? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duysun? Davalı Emrah Sarıtaş’ın iddiaları tamamen çamur at izi kalsın mantığıyla ortaya atılmıştır. Müvekkilin itibarından faydalanarak kendisinden haksız da olsa bir kazanç elde etmeye yönelik çok çirkin iddialardır ve asla kabul edilemez. Kanaatimizce davalılar verdikleri ifadelerle müvekkilin toplumdaki ününden yararlanıp davalarının da kamuoyunda daha fazla duyulmasını sağlamayı amaçlamaktadır" denildi.

5 kuruşluk tazminat

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre, ismi geçen her bir davalı için 5 kuruş olmak üzere toplamda 25 kuruşluk manevi tazminat talep edilen dilekçede, "Müvekkilin bu davadan kazanacağı tazminat bedeline ihtiyacı bulunmamaktadır. Davanın açılmasındaki tek amaç müvekkil hakkında yalan beyanda bulunan müvekkile iftira atan insanların bir nebze olsun cezalandırılmasıdır" denildi.

 

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