Volkan Demirel, Beşiktaş'a bir ilk yaşattı!

Volkan Demirel, Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasman mağlubiyeti yaşatan ilk teknik direktör oldu.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, 11. haftada oynanan Hatayspor - Beşiktaş maçına damgasını vurdu. Kritik maçta Beşiktaş'ın öne geçmesinden sonra, Demirel'in yaptığı hamle Hatayspor'a 3 puanını getirdi. Heyecan dolu müsabaka 2-1'lik skorla sonuçlandı. Hatayspor'un tecrübeli teknik adamı Volkan Demirel, Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasman mağlubiyeti yaşatan ilk teknik direktör oldu.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal, Erol Bulut, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Fatih Karagümrük'te yaşadı. Karagümrük'te Farioli'nin görevden alınmasının ardından 17 Aralık 2021'de Kırmızı-Siyahlıların başına geçen Volkan Demirel, 24 karşılaşmada 1.71'lik puan ortalaması tutturarak başarılı bir performans sergiledi.

Fatih Karagümrük'ün başında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 25 maça çıkan Volkan Demirel bu süreçte 12 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel ile Hatayspor 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Hatayspor Teknik Direktörü daha önce yaptığı açıklamada; ”Her maçı kazanma sözü veremem ama her maç en üst seviyede mücadele etme sözünü verebilirim. Bundan sonra yeni bir sayfayla beraber Hatayspor’umuzu iyi oynatarak sonuç almaya odaklı bir takım oluşturacağız. Omuz omuza mücadele eden, sahada hırslı ve istekli bir şekilde mücadele edeceğiz. Takım çok mutlu, herkes çok iyi çalışıyor. Buradaki kadro yapısı bazıları için zayıf gelebilir ama ben olaya öyle bakmıyorum.” diye konuşmuştu.

6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet alması sonrası Serkan Özbalta ile yollarını ayıran ve takımın başına Volkan Demirel'i getirdi. Güney ekibi, Sivas deplasmanından sonra evinde Alanyaspor’u tek gol golle yıktı. Genç teknik adam muhteşem bir başlangıç yaptı.

Hatayspor - Beşiktaş maçında henüz 31. saniyede golü ağlarında bulan Hatayspor, 50. dakikada Ze Luis ile beraberliği yakaladı. Volkan Demirel, dakika 80'de maça yedek başlayan Kaan Kanak'ı oyuna aldı. Oyuna giren Kaan, dakika 90'da golünü attı ve Hatayspor'a galibiyeti getirdi.



