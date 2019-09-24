Volkan Bozkır kimdir? Türkiye'nin BM Genel Kurul Başkan adayı Volkan Bozkır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurul toplantısındaki konuşmasında Volkan Bozkır'ın, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı adayı olduğunu açıkladı. Volkan Bozkur kimdir?

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 75. kuruluş yıl dönümünde BM Genel Kurulu Başkanlığına, Türkiye adına aday gösterildiğini bildirdi. “Ülkemiz ve milletimiz için bu çok önemli ve saygın göreve aday gösterilmiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum." diyen Bozkır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Türkiye bugüne kadar başkanlık yapmadı

Türkiye, kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM'ye, kuruluşundan bu yana büyük önem atfediyor. Türkiye bu kapsamda BM'ye her türlü katkının verilmesi yanında, örgüt içindeki karar alma, uygulama ve politika belirleme süreçlerinde daha aktif ve etkili bir rol üstlenme hedefiyle 75. Dönem BM Genel Kurulu Başkanlığı'nı üstlenme niyetini 2014'te, içinde olduğu BM Batı Avrupa ve diğer devletler grubu (BM Batı Grubu) üyelerine de iletti.

Türkiye BM Genel Kurul başkanlığı yapacak mı?

Eylül ayı içinde 74. kez toplanacak BM Genel Kurulu'na bugüne kadar 72 üye ülke başkanlık etti. Bugüne kadar Genel Kurul Başkanlığı yapmayan Türkiye, Eylül 2020'de başlayacak 75. Dönem BM Genel Kurul Başkanlığı için TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, İstanbul Milletvekili, Büyükelçi Volkan Bozkır'ı resmi olarak aday gösterdi. BM Batı Grubuna mensup ülkelerden Danimarka, İsviçre, İsveç, Finlandiya, Portekiz, Malta, İspanya, Almanya, Lüksemburg, Norveç, İtalya, İrlanda, Yeni Zelanda, Hollanda, Kanada, Avustralya ve Belçika bu görevi daha önce üstlendi. 75. Dönem BM Genel Kurul Başkanlığı için bu gruptaki Türkiye dışında herhangi bir diğer ülke adaylık açıklamasında bulunmadı. 75. Dönem BM Genel Kurul Başkanlığı için Batı Grubu'na mensup başka bir ülkenin adaylığını koymaması veya adaylarla ilgili bir uzlaşı sağlanması sonucu Türkiye'nin adayının, tek aday olarak ilan edilmesi halinde Volkan Bozkır, Haziran 2020'deki BM Genel Kurulu'nda oylama yapılmadan 75. Dönem BM Genel Kurul Başkanı seçilecek. BM Batı Grubu'na mensup ülkeler arasında bir uzlaşı sağlanamaması ve birden fazla adayın çıkması durumunda ise Başkan, Haziran 2020'de BM Genel Kurulu'nda, 193 üyenin katılacağı oylamayla ve oy çokluğuyla belirlenecek.

Volkan Bozkır, 22 Kasım 1950 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Dışişleri Bakanlığı'nda Stuttgart Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu, Bağdat Büyükelçiliği Başkâtibi, OECD Daimi Temsilciliği Müsteşarı, New York Başkonsolosluğu, Bükreş Büyükelçiliği ve AB nezdinde T.C. Daimi Temsilciliği görevlerinde bulundu. Başbakanlık Dışişleri Danışmanlığı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Dışişleri Başdanışmanlığı, AB Genel SekreterYardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı AB'den Sorumlu Müsteşar Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü.

26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili seçilen Bozkır, 62. Hükümette AB Bakanı ve Başmüzakereci olarak görev yaptı. Volkan Bozkır, çok iyi düzeyde İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.