Voleybolda Uluslar Ligi heyecanı Ankara'ya taşınacak
- 2019 FIVB Kadınlar Uluslar Ligi'nin 5. ve son hafta maçları başkentte oynanacak10 Haziran 2019 Pazartesi 12:18
ANKARA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2019 Kadınlar Uluslar Ligi'nde 5. ve son hafta maçları Ankara'da yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, Uluslar Ligi'nin son hafta maçında Ankara'da Brezilya, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Maçlar 18-20 Haziran'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Kadınlar Uluslar Ligi 5. hafta maç programı şöyle:
18 Haziran Salı:
16.00 Brezilya - İtalya
19.00 Türkiye - Belçika
19 Haziran Çarşamba:
16.00 Belçika - Brezilya
19.00 Türkiye - İtalya
20 Haziran Perşembe:
16.00 İtalya - Belçika
19.00 Türkiye - Brezilya
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