Voleybolda Uluslar Ligi heyecanı Ankara'ya taşınacak - 2019 FIVB Kadınlar Uluslar Ligi'nin 5. ve son hafta maçları başkentte oynanacak



ANKARA (AA) - Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2019 Kadınlar Uluslar Ligi'nde 5. ve son hafta maçları Ankara'da yapılacak. Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Takımı, Uluslar Ligi'nin son hafta maçında Ankara'da Brezilya, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Maçlar 18-20 Haziran'da TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak. Kadınlar Uluslar Ligi 5. hafta maç programı şöyle: 18 Haziran Salı: 16.00 Brezilya - İtalya 19.00 Türkiye - Belçika 19 Haziran Çarşamba: 16.00 Belçika - Brezilya 19.00 Türkiye - İtalya 20 Haziran Perşembe: 16.00 İtalya - Belçika 19.00 Türkiye - Brezilya



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