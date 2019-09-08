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Voleybolda milli maçın ardından

- A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti:"Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum"- Kaptan Eda Erdem Dündar:"Ankara seyircisinin muhteşem enerjisi ve desteğiyle final oynamayı başardık"

08 Eylül 2019 Pazar 23:47
Voleybolda milli maçın ardından

ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Giovanni Guidetti, "Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum." dedi.

Guidetti, final maçının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara seyircisine desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Genç takım olduklarına işaret eden Guidetti, "Takımın yaptığıyla gerçekten çok mutluyum. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sırbistan bugün en iyi oyununu oynamadı. Maçı onlara biz verdik. Hepsi genç oyuncular. Çoğunun ilk final maçı. Çok genç bir takımız. O yüzden birçok hata yaptık." ifadelerini kullandı.


- Kaptan Eda: "Final oynamamız beklenmiyordu"


Milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ise şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını belirtti.

Turnuvanın genelinde çok iyi oynadıklarını vurgulayan Eda, "Final oynamamız beklenen bir şey değildi. Ama biz genç ekibimize rağmen Ankara seyircisinin muhteşem enerjisi ve desteğiyle final oynamayı başardık. 2-1 geriden gelip maçı tie-break'e uzattık. Dünya ve Avrupa'da bir numara olan takıma karşı bu şekilde mücadele etmek gurur verici." diye konuştu.

Çok üzgün olduklarını söyleyen Eda, şöyle devam etti:

"Ancak spor böyle bir şey. Basit hatayı affetmiyor. Sırbistan gibi bir takıma karşı basit hata yapıyorsanız sonucu tabii ki olacaktır. Yine de takımımla çok gurur duyuyorum. İnanılmaz bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Bunu yabancı takım arkadaşlarımdan da duyuyorum. Gerçekten her anlamda katıldıkları en iyi Avrupa Şampiyonası olduğunu söylüyorlar. Ben de o kadar turnuva oynadım, bizim yaptığımız gibi turnuva yaşamadım. Gönül isterdi ki altın madalya alalım ama 16 yıl sonra gümüş madalya da bence çok keyif verici. İnşallah bu takımın önü açık."

Eda, Ankara seyircisinden övgüyle bahsederek, "Ankara seyircisi voleybolu çok iyi biliyor. Voleybolu, 'Filenin Sultanları'nı çok seviyor. Rakibe inanılmaz baskı yapan bir seyircimiz var. Dolu tribünlere karşı oynamak çok keyifli. Salonlarda voleybol artık 12 bin seyirciden daha fazlasına hitap ediyor. Salonlarımızı daha fazla büyütmemiz lazım." şeklinde görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 23:47
  1. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  2. Eda Erdam Dündar
  3. Giovanni Guidetti
  4. Voleybol

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