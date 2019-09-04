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Voleybolda milli maçın ardından

- A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar: "Amacımız madalya kazanmak. İnşallah bunu başaracağız"

04 Eylül 2019 Çarşamba 21:57
Voleybolda milli maçın ardından

ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem Dündar, "Amacımız madalya kazanmak. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Yarı finale yükselen ay-yıldızlı ekibin kaptanı Eda, Hollanda maçının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara seyircisine destekleri için teşekkür etti.

Hollanda'nın çeyrek finale set dahi kaybetmeden geldiğine işaret eden Eda, "Onlara saygı duyarak maça başladık. Ama takım olarak bu maça inandık ve herkes işini çok iyi yaptı. Sabırla oynadık, bunun sonucunda da 3-0'lık net skorla adımızı yarı finale yazdırdık." diye konuştu.

Eda, ev sahibi avantajına dikkati çekerek, "Evimizde oynuyoruz. Bu turnuvada madalya için savaşıyoruz. Amacımız madalya kazanmak. İnşallah bunu başaracağız. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 21:57
  1. 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası
  2. Eda Erdem Dündar
  3. Voleybol

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