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Voleybolda milli maçın ardından

- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:"İnşallah final oynayıp, şampiyon olmayı düşünüyoruz. Hedefimiz bu"- A Milli Erkek Takımı Antrenörü Nedim Özbey:"Şu anda finale kaldık gibi. Dörtlü Final'de ülkemize şampiyonluk getirmek istiyoruz"

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:55
Voleybolda milli maçın ardından


MALATYA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Takımı'nın CEV 2019 Avrupa Altın Lig'deki dördüncü maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup etmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Üstündağ, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hatasız bir oyun sergilediklerini belirterek, "Bu galibiyeti önce Malatya'ya, Malatyalı sporseverlere armağan ediyorum. Sıfır hata, mükemmel destek ve organizasyon oldu. İnşallah final oynayıp, şampiyon olmayı düşünüyoruz. Hedefimiz bu. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.


- Özbey: "Şu anda finale kaldık gibi"


A Milli Erkek Takımı Antrenörü Nedim Özbey, Malatya'da muhteşem bir atmosferde maç oynadıklarını ifade etti.

Yüzlerce kez milli takımda maça çıktığını aktaran Özbey, "İlk defa burada gözümden yaşlar geldi. Beni bu duygu seline getirdiler. Biz de sahada onun karşılığını vermek zorundayız. Bu atmosferi yaşattığım için çok mutluyum. Şimdi Trabzon'da Belçika maçımız var. Aynısını orada yaşatmak istiyoruz. Şu anda finale kaldık gibi. Dörtlü Final'de ülkemize şampiyonluk getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Mili takım oyuncusu İzzet Ünver ise karşılaşmaya gelen herkese teşekkür ederek, Türk armasını onurlandırmak için çalışacaklarını ve organizasyonu da istedikleri yerde bitireceklerine inandığını dile getirdi.


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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:55
  1. 2019 CEV Avrupa Altın Ligi
  2. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  3. Malatya
  4. Voleybol

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