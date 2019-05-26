0553 313 94 23

Voleybolda milli maçın ardından

- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ:"Bu muhteşem seyirci karşısında muhteşem bir galibiyet alınması, bizleri çok mutlu etti"

26 Mayıs 2019 Pazar 16:26
Voleybolda milli maçın ardından


SİVAS (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Takımı'nın Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Ligi ilk maçında Letonya'yı 3-0 yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Üstündağ, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu galibiyeti Sivas halkına ve taraftara armağan ettiklerini belirtti.

Sivas Kongresi'nin 100. yılında Sivas'ta böyle bir organizasyonun düzenlendiği aktaran Üstündağ, "Bu muhteşem seyirci karşısında muhteşem bir galibiyet alınması, bizleri çok mutlu etti." dedi.

A Milli Erkek Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Sivas gibi önemli bir şehirde alınan galibiyeti, ülkeye ve kent halkına hediye ettiklerini ifade etti.

Mutlu olduklarını aktaran Özbey, "Böyle bir mutluluğu, böyle bir güzelliği bize sağladıkları için sayın valimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir duygu. Uzun yıllardan beri milli takım antrenörlüğü yapıyorum, böyle bir ortamı az gördüm. Çok mutluyuz. Bütün Sivas'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milli takım kaptanı Arslan Ekşi de müsabakaya ilgi gösteren Sivas halkına teşekkür edip, galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Maçın başından sonuna kadar bizi desteklediler. Çok mutluyuz. Avrupa Altın Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptık. Takım kaptanı olarak Türk halkına şampiyonluk hedeflediğimizi söyleyebilim. İnşallah taraftarlarımız Trabzon'da ve Malatya'da oynayacağımız maçlarda da desteklerini devam ettirirler. Tekrar söylüyorum, Sivas Kongresi'nin 100. yılında bu galibiyeti öncelikle Türk milletine, sonra Sivas halkına armağan ediyoruz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 16:26
  1. CEV Avrupa Altın Ligi
  2. Sivas
  3. Voleybol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    19 Mayıs İllerarası Gençlik Tekvando Şampiyonası
    1. 19 Mayıs İllerarası Gençlik Tekvando..
    2. İlk üç sıra değişmedi! TÜİK,..
    3. Okçuluk: Dünya Kupası
    4. Özbekistan’da geleneksel Çiçek..
    5. Hentbole 200 öğrenci ile alt yapı yeni..
    6. Pakistan Başbakanı Han, Hint mevkidaşı..
    7. Karabük’te Amatör Telsiz Sınavı yapıldı
    8. Meteoroloji uyardı! O illerde..
    9. Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş..
    10. Düşen odun parçası adamı hastanelik etti
    11. U-18 Erkekler Türkiye Basketbol..
    12. Baraj gölüne düşerek kaybolan çocuğu..
    13. Hastane önünde silahla yaralamaya..
    14. Sinop’ta ’belediye-halk el ele, daha..
    15. 'Kafa keseceğim' diyen şahıs hakkında..
    16. Ramazan Bayramı öncesi indirim..
    17. Düşen odun parçası şahsı yaraladı
    18. Hostes önce şaşırttı, sonra güldürdü
    19. Aman dikkat! Çocuklarınızı..
    20. Atlamak için çıktığı köprülü kavşaktan..
    21. İzmirspor’da Emin İşletir dönemi
    22. Bağımsız aday Karabulut, Binali..
    23. Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem..
    24. TÜİK ölüm nedenlerini açıkladı
    25. Bakan Soylu, muhtarlarla bir araya geldi
    26. Voleybolda milli maçın ardından
    27. Fenerbahçe, UEFA yaptırımlarını..
    28. AK Parti’den iftar yemeği
    29. Şehit Polis Memuru Kalmış, mezarı..
    30. Ürdün'den İsrail'e çağrı
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    Milli Görüşçülerden açıklama: İmamoğlu’ndan Erdoğan çıkmaz!
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    CHP’li Tunç Soyer’i, CHP’li Mansur Yavaş yalanladı: “Tunç Bey...”
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi