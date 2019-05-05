Voleybolda maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 geçerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti, çok zor bir sezonu mutlu sonla tamamladıklarını söyledi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ve 3-0 kazandıkları beşinci maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, "Gerçekten çok mutluyum. Bu sezon, çok zor bir sezondu. Yeni takım, yeni kaptan ve yeni pasörle başladık. Bizim takım çok genç ama gerçekten bu takım bu sezon asla vazgeçmedi. Her zaman çalışmaya devam ediyoruz. Çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Guidetti, bu sezon Avrupa'da yarı final oynadıklarını, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ve Türkiye Ligi'nde ise şampiyon olduklarını dile getirerek, çok kötü bir sezon geçirmediklerini sözlerine ekledi.

VakıfBank Kulübü Başkan Vekili Serdar Üstünsalih ise büyük hedeflere sahip olduklarını belirtti.

VakıfBank'ın bu sene CEV Şampiyonlar Ligi'nde beklenilen şampiyonluğa ulaşamadığını aktaran Üstünsalih, "Bu yıl ligde 11. şampiyonluğumuzu yaşadık ve ligi tamamladık. Mutluyuz. Zor geçen ve stresli bir seriydi. Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Türk kadınlarının neler yapabileceğini burada yeniden gördük. Bizim açımızdan çok güzel bir sonuç oldu." diye konuştu.

Üstünsalih, Türk takımlarının Avrupa'da bu sezon bekleneni verememesini ise oyun şanssızlığı olarak niteledi.





- Melis Gürkaynak: "Büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum"





VakıfBank'ın takım kaptanı Melis Gürkaynak, çok büyük bir iş başardıklarını ifade etti.

İniş ve çıkışlar yaşadıkları, çok zor bir sezonu geride bıraktıklarını aktaran Melis, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. Çok zor bir sezon geçirdik. Çok inişlerimiz de oldu ama sonrasında devam edebildik. Bence bu, bizi güçlü kılan en önemli özelliğimiz. Diğer takımlardan ayıran en önemli özelliğimiz. Biz takım olmayı biliyoruz. Her şampiyonluktan sonra çok klişe şeyler belki bunları söylemek ama ben bunu çok hissederek söylüyorum. Bu takımın kaptanı olduğum için de kendimi çok gururlu hissediyorum. Bütün takım arkadaşlarıma, ekibe, VakıfBank'a, herkese çok teşekkür ederim, bu hepimizin emeği."