Voleybolda liglerin tescil edilmesi

İSTANBUL (AA) - Halkbank Spor Kulübü Genel Menajeri ve Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyonsuz olarak ligleri tescil etmesinin kulüplerin ortak görüşü olduğunu söyledi.

Taner Atik, yaptığı açıklamada TVF'nin kararının hayırlı olmasını dileyerek, "İstişareler sonucunda alınan bir karar olduğu ortada. Zaten voleybolun hemen hemen tüm bileşenlerinin ortak görüşü de bu doğrultudaydı. Sürecin bu şekilde tamamlanmasının, antrenör, sporcu, hakem, gözlemci, maç görevlisi çocuklarımız, salon çalışanları ve basın mensuplarının sağlıkları açısından olumlu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen kararın takımların önlerini görmesi açısından da önem taşıdığını dile getiren Atik, "Hem bu sezona hem de yeni sezona dair yapılanmalar açısından önümüzü görmemizi sağlayacak. Yönetimimizle bundan sonraki süreci değerlendirip, en doğru kararları alarak önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Efeler Ligi'nin bu şekilde tescil edilmesinin, yeni sezonda önce Balkan Kupası'na, oradan da Challenge Kupası'na katılacakları anlamına geldiğini vurgulayan Atik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halkbank Sporu Kulübünün her zaman başarılı olmak için çabaladığı spor kamuoyunun malumudur. 2020-2021 sezonunda yarışacağımız Challenge Kupası'nda da kulübümüzün geçmişine, tarihine, marka değerine yakışır bir mücadele sergilemek için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Kararın tekrar tüm voleybol ailesine hayırlı olmasını temenni ederim."



