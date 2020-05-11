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Spor

Voleybolda liglerin tescil edilmesi

VakıfBank Spor Kulübü: - "Normal sezon boyunca göstermiş olduğu performansları nedeniyle bizleri gururlandıran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'mızın sporcularına, teknik ekibine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz"

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:27:05 -
Voleybolda liglerin tescil edilmesi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Spor Kulübü, Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyonsuz olarak ligleri tescil etmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın son iki sezonun şampiyonu unvanıyla başladığı 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 22 maçta 21 galibiyet alarak 63 puanla lider tamamladığı hatırlatıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off etabının oynanamadığı ve TVF'nin ligi mevcut şekliyle tescil ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"VakıfBank Spor Kulübü olarak normal sezon boyunca göstermiş olduğu performansları nedeniyle bizleri gururlandıran VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'mızın sporcularına, teknik ekibine ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. En büyük teşekkür ise takımımızı sezon boyunca gerek salonda, gerek sosyal medyada bir an bile yalnız bırakmayan taraftarlarımızadır. Hepimizin sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmasını diler, yeniden taraftarlarımızla buluşmayı heyecanla beklediğimizi belirtmek isteriz."


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