Voleybolda Avrupa Şampiyonası grupları belirlendi
- A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile mücadele edecek16 Ocak 2019 Çarşamba 22:05
İSTANBUL (AA) - Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu.
Türkiye'nin de katılımıyla 12-29 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvanın grup kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile eşleşti.
Turnuvada gruplar şu şekilde:
A Grubu: Fransa, İtalya, Bulgaristan, Portekiz, Yunanistan, Romanya
B Grubu: Belçika, Sırbistan, Almanya, Slovakya, İspanya, Avusturya
C Grubu: Türkiye, Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya, Belarus
D Grubu: Hollanda, Polonya, Çekya, Estonya, Ukrayna, Karadağ
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