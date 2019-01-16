Voleybolda Avrupa Şampiyonası grupları belirlendi - A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile mücadele edecek



İSTANBUL (AA) - Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oldu. Türkiye'nin de katılımıyla 12-29 Eylül'de gerçekleştirilecek turnuvanın grup kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile eşleşti. Turnuvada gruplar şu şekilde: A Grubu: Fransa, İtalya, Bulgaristan, Portekiz, Yunanistan, Romanya B Grubu: Belçika, Sırbistan, Almanya, Slovakya, İspanya, Avusturya C Grubu: Türkiye, Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya, Belarus D Grubu: Hollanda, Polonya, Çekya, Estonya, Ukrayna, Karadağ

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