Almanya’dan İran’a sert tepki! “Bölgeyi ve dünyayı rehin almaktan vazgeçmeli”
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ni hedef alan saldırısına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.
“Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz”
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırısını kınadı. Merz, "Birleşik Arap Emirlikleri, bir kez daha İran'ın insansız hava aracı ve füze saldırılarının hedefi oldu. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri halkı ve bölgedeki ortaklarımızla dayanışma içindeyiz" dedi.
“Tahran nükleer silaha sahip olmamalıdır”
İran'a müzakere çağrısında bulunan Merz, "Tahran müzakere masasına dönmeli, bölgeyi ve dünyayı rehin almaktan vazgeçmelidir. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sona ermelidir. Tahran nükleer silaha sahip olmamalıdır. Ortaklarımıza yönelik başka hiçbir tehdit veya saldırı olmamalıdır" dedi.
