Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi - Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Türk Hava Yolları: 3



Salon: Burhan Felek Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Atkinson, Nursevil Aydınlar, Buse Kayacan, Dilara Gedikoğlu) Türk Hava Yolları: İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Rahimova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Havlickova, Mislina Kılıç, İrem Çor) Setler: 20-25, 25-15, 23-25, 25-10, 11-15 Süre: 110 dakika (23, 25, 28, 18, 16)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

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