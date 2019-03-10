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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

- Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Türk Hava Yolları: 3

10 Mart 2019 Pazar 21:31
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Jackson, Çağla Akın, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Leys (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Atkinson, Nursevil Aydınlar, Buse Kayacan, Dilara Gedikoğlu)

Türk Hava Yolları: İpek Ercan, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Rahimova, Şeyma Ercan (Berin Yıldırım, Havlickova, Mislina Kılıç, İrem Çor)

Setler: 20-25, 25-15, 23-25, 25-10, 11-15

Süre: 110 dakika (23, 25, 28, 18, 16)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 21:31
  1. Galatasaray HDI Sigorta
  2. Türk Hava Yolları
  3. Vestel Venus Sultanlar Ligi
  4. Voleybol

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