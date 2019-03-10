Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi Nilüfer Belediyespor: 3 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Hande Korkut) Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Buse Melis Kara (Melisa Memiş, Simay Kurt, Ceyda Aktaş, Bahar Akbay) Setler: 19-25, 25-18, 25-17, 25-17

Süre: 101 dakika (25, 24, 26, 26)



BURSA (AA) - Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-1 yendi.



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