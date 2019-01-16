Voleybol: Toplu sonuç - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında 6 müsabaka oynandı



İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta mücadelesi tamamlandı. Ligde yapılan 6 müsabakada alınan sonuçlar şöyle: Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları: 3-0 VakıfBank-Beşiktaş: 3-2 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları: 3-0 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor: 2-3 Fenerbahçe Opet-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

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