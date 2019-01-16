Voleybol: Toplu sonuç
- Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında 6 müsabaka oynandı16 Ocak 2019 Çarşamba 21:58
İSTANBUL (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 13. hafta mücadelesi tamamlandı.
Ligde yapılan 6 müsabakada alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları: 3-0
VakıfBank-Beşiktaş: 3-2
Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Belediyespor: 2-3
Fenerbahçe Opet-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Halkbank-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
YORUM YAZ