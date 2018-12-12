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Voleybol: Toplu sonuç

- Efeler Ligi'nde 10. hafta, yapılan 6 maçta tamamlandı

12 Aralık 2018 Çarşamba 22:16
Voleybol: Toplu sonuç


İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde 10. hafta, yapılan 6 maçla tamamlandı.

Ligde tamamı bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:

Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-1

Tokat Belediye Plevne-Halkbank: 3-1

Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor: 2-3

Arkas Spor-Maliye Piyango: 3-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 2-3

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 22:16
  1. 10. hafta
  2. Efeler Ligi
  3. toplu sonuç
  4. Voleybol

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