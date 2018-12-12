Voleybol: Toplu sonuç
- Efeler Ligi'nde 10. hafta, yapılan 6 maçta tamamlandı12 Aralık 2018 Çarşamba 22:16
İSTANBUL (AA) - Voleybol Efeler Ligi'nde 10. hafta, yapılan 6 maçla tamamlandı.
Ligde tamamı bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
Arhavi Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor: 3-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-1
Tokat Belediye Plevne-Halkbank: 3-1
Ziraat Bankası-İnegöl Belediyespor: 2-3
Arkas Spor-Maliye Piyango: 3-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 2-3
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