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Spor Voleybol: Toplu sonuç
Spor

Voleybol: Toplu sonuç

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında 6 maç oynandı - AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:38:37 -
Voleybol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında 6 karşılaşma oynandı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- Misli.com Sultanlar Ligi


Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları: 3-0

PTT-Çan Gençlik Kalespor: 3-2

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank: 0-3

Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 2-3

Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru: 3-1

Sistem9 Yeşilyurt-VakıfBank: 0-3


- AXA Sigorta Efeler Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Altekma-Ziraat Bankkart: 0-3

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