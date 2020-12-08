  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Voleybol: Toplu sonuç
Spor

Voleybol: Toplu sonuç

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 20. hafta sona ererken, 17. haftadan bir erteleme müsabakası yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:53:55 -
Voleybol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maç oynandı.

Ligde 20. haftada iki karşılaşma yapıldı. Ayrıca, 17. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir maç da oynandı.

Efeler Ligi'nde 20. hafta müsabakalarında Solhanspor, Haliliye Belediyespor'u 3-1, İnegöl Belediyespor da Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi. 17. hafta erteleme karşılaşmasında ise Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...
Teknoloji

Cevat Akşit Hoca, yerli jet motoru üreten oğlunu anlattı: ABD'de kalması için önüme...

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit, Türkiye'de ilk yerli jet motoru üretimini başaran oğlu TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'..
AÖF sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF sınavları ne zaman?

AÖF sınavları online mı? | Eğitim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi’nde sürdüren milyonlarca kişi ara sınavların ne zaman nasıl yapılacağını..
3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yerel

3 ilde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Erzurum merkezli 3 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü...
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay