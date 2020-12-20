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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Sarıyer Belediyespor: 3 - Kuzeyboru: 1

Yeniakit Publisher
2020-12-20 19:02:56 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Demiröz, Caner Çıldır

Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Abdulazimova, Çağla Erdem, Bashnakova, Rigdon, Merve İkbal Albayrak (Şeymanur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Dilara Bilge, İrem Çor)

Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Victoria, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)

Setler: 25-21, 25-22, 22-25, 25-23

Süre: 128 dakika (30, 32, 31, 35)

İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.


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