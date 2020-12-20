Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Sarıyer Belediyespor: 3 - Kuzeyboru: 1
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ramazan Demiröz, Caner Çıldır
Sarıyer Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Abdulazimova, Çağla Erdem, Bashnakova, Rigdon, Merve İkbal Albayrak (Şeymanur Akbulut, Sinem Bayazıt, Strumilo, Dilara Bilge, İrem Çor)
Kuzeyboru: Ikic, Arelya Karasoy, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Ceren Nur Domaç, Boskovic (Dilek Kınık, Victoria, Humay Topaloğlu, Arzum Tezcan)
Setler: 25-21, 25-22, 22-25, 25-23
Süre: 128 dakika (30, 32, 31, 35)
İSTANBUL (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.