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Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi
Spor

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Opet: 3 - Karayolları: 2

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:25:42 -
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

Fenerbahçe Opet: Cansu Çetin, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Bahar Toksoy Guidetti, İpar Özay Kurt, Busa, Ceren Kestirengöz, Gülce Güçtekin)

Karayolları: Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Burcu Tutku Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Seda Aslanyürek, Selis Selvi)

Setler: 25-16, 25-22, 22-25, 23-25, 15-8

Süre: 133 dakika (24, 26, 33, 32, 18)


İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Opet, Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.

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